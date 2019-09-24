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24 вересня • оновлено в 14:15
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Країни світу масово засудили Росію за вибори в Криму

1.4т Читати матеріал російською

Україна спільно з 40 країнами звернулася до ООН із заявою про незаконні вибори в тимчасово окупованому Криму й безперешкодний доступ до півострова міжнародних моніторингових механізмів.

Документ оприлюднила пресслужба постійного представництва України при відділенні ООН. Його представили на 42-й сесії Ради з прав людини в Женеві.

Серед держав, які висловили підтримку, — Австрія, Бельгія, Канада, Франція, Швейцарія, Швеція, Японія та ін.

Країни світу масово засудили Росію за вибори в Криму

24 канал

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У Раді ухвалили заяву про скандальні "вибори" в Криму
Країни світу масово засудили Росію за вибори в Криму
Країни світу масово засудили Росію за вибори в Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше генсек ООН Антоніу Гутерріш відмовився коментувати російські "вибори" в окупованому Криму.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Швейцарія Женева
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Когда крымчане пригласили представителей ОБСЕ посетить полуостров украинская делегация визжа покинула заседание. Так что кто против доступа международных мониторинговых миссий?
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Вах-вах! Что же теперь будет с выборами в Крыму? Неужели начнут возвращать? Или Земля налетит на небесную ось? Непонятно...
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Оккупантов из Крыма выперли еще в 2014 году.
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