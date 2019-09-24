Країни світу масово засудили Росію за вибори в Криму

Україна спільно з 40 країнами звернулася до ООН із заявою про незаконні вибори в тимчасово окупованому Криму й безперешкодний доступ до півострова міжнародних моніторингових механізмів.

Документ оприлюднила пресслужба постійного представництва України при відділенні ООН. Його представили на 42-й сесії Ради з прав людини в Женеві.

Серед держав, які висловили підтримку, — Австрія, Бельгія, Канада, Франція, Швейцарія, Швеція, Японія та ін.

24 канал

Дякуємо 40 державам за підтримку Спільної заяви относительно незаконних віборів у тимчасово окупованому Криму та безперешкодного доступу до півострова міжнародніх моніторінговіх механізмів у ході # РПЛ42

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше генсек ООН Антоніу Гутерріш відмовився коментувати російські "вибори" в окупованому Криму.

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