Країни-сусіди можуть захопити регіони України? Генерал назвав загрозу

У разі дестабілізації ситуації в Україні, країни-сусіди можуть націлюватися на окупацію деяких українських територій під приводом порятунку людей, які проживають там.

Таку думку висловив колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України генерал Микола Маломуж у коментарі "Фактам". За його словами, дані, одержувані оперативним шляхом щодо Румунії, Угорщині, Польщі та Туреччини, свідчили, що в політичних колах цих країн розглядалися не тільки питання створення зон впливу в цікавих для них регіонах.

"Також обговорювалася можливість "повернення" цих територій собі в разі складної ситуації, загрози розпаду України", — підкреслив Маломуж.

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Зазначивши, що кожна країна захищає свої національні інтереси й вирішує, як зміцнювати свої кордони, він додав, що після розпаду Радянського Союзу Україна мала чіткі уявлення про програми сусідів, зокрема й таємні.

"В основному вони стосувалися "повернення в лоно" відновленого Союзу. Це були таємні розробки різного формату: економічного, фінансового, військово-корпоративного. Та само і щодо дезорганізації країни, як це сталося під час двох Майданів, коли позиції керівництва країни були ослаблені, і щодо залучення оперативних і бойових засобів", — пояснив генерал.

У той же час, за словами Маломужа, країни, які входять у ЄС, не можуть відверто вести подібну політику щодо України, як це робить Росія, оскільки мають "інші моральні та політичні орієнтири".

"Поки в Україні немає широкомасштабних військових дій, реальної загрози з боку сусідів, особливо членів Євросоюзу, ні", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, РФ розробляла план щодо захоплення Маріуполя і створення сухопутного коридору в Крим.

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