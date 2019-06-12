ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
БлогиСвіт

/Політика

Країни-сусіди можуть захопити регіони України? Генерал назвав загрозу

Читати матеріал російською

У разі дестабілізації ситуації в Україні, країни-сусіди можуть націлюватися на окупацію деяких українських територій під приводом порятунку людей, які проживають там.

Таку думку висловив колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України генерал Микола Маломуж у коментарі "Фактам". За його словами, дані, одержувані оперативним шляхом щодо Румунії, Угорщині, Польщі та Туреччини, свідчили, що в політичних колах цих країн розглядалися не тільки питання створення зон впливу в цікавих для них регіонах.

"Також обговорювалася можливість "повернення" цих територій собі в разі складної ситуації, загрози розпаду України", — підкреслив Маломуж.

Країни-сусіди можуть захопити регіони України? Генерал назвав загрозу

24 канал

Зазначивши, що кожна країна захищає свої національні інтереси й вирішує, як зміцнювати свої кордони, він додав, що після розпаду Радянського Союзу Україна мала чіткі уявлення про програми сусідів, зокрема й таємні.

"В основному вони стосувалися "повернення в лоно" відновленого Союзу. Це були таємні розробки різного формату: економічного, фінансового, військово-корпоративного. Та само і щодо дезорганізації країни, як це сталося під час двох Майданів, коли позиції керівництва країни були ослаблені, і щодо залучення оперативних і бойових засобів", — пояснив генерал.

Новини
"Україна захопить частину Росії?" Генерал перелякав пропагандистів Кремля

У той же час, за словами Маломужа, країни, які входять у ЄС, не можуть відверто вести подібну політику щодо України, як це робить Росія, оскільки мають "інші моральні та політичні орієнтири".

"Поки в Україні немає широкомасштабних військових дій, реальної загрози з боку сусідів, особливо членів Євросоюзу, ні", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, РФ розробляла план щодо захоплення Маріуполя і створення сухопутного коридору в Крим.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Микола Маломуж
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
12
4
Смішно
12
Цікаво
6
Сумно
2
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Страны просто заберут своё! Венгрия уже раздаёт свои паспорта, чтобы потом не заморачиваться
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Пигин Макс
Пигин Макс
"В случае дестабилизации ситуации в Украине" ------------------------------------------------------- Я правильно понимаю, сейчас ситуация на Украине, просто охренеть какая стабильная?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2

Блоги / думки

ads pixel