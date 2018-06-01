Країни Європи, в яких заборонена паранджа

Парламент Данії вирішив заборонити закривати обличчя в громадських місцях. Це рішення набуде чинності з серпня цього року. У низці інших європейських держав такі обмеження діють вже багато років.Заборона закривати обличчя стосується взагалі предметів одягу, які сильно закривають обличчя, а також масок та певних видів шоломів. Але насамперед така заборона спрямована проти носіння жіночих предметів одягу мусульман, таких як нікаб або паранджа. Тому заборону закривати обличчя часто називають також забороною на носіння паранджі.

Паранджа є жіночим мусульманським одягом, який повністю покриває тіло та обличчя, а проріз для очей у ній закритий сіткою. Нікаб - це головний убір, який повністю закриває обличчя та волосся, залишаючи лише проріз для очей, але без сітки. DW пропонує вашій увазі список європейських країн, у яких діє заборона закривати обличчя у такий спосіб.

Франція - піонер заборони

Франція була першою європейською державою, яка заборонила носіння в громадських місцях паранджі та нікабу. Така заборона в країні діє з квітня 2011 року. Щоб не допустити закидів у дискримінації, у тексті відповідного закону свідомо уникнули того, щоб вказувати релігійні предмети одягу, натомість сформулювали більш загально: "Нікому не дозволяється носити в громадському місці предмет одягу, який служить для того, щоб закривати обличчя". До того ж, в країні ще з 2004 року діє заборона на носіння будь-яких релігійних предметів одягу, включаючи хустки. До речі, за оцінками, заборона на носіння паранджі та нікабу у Франції торкнулась лише близько двох тисяч жінок, оскільки з п'яти мільйонів мусульман, що проживають в країні, приблизно стільки жінок носять ці предмети одягу.

Трохи згодом: Бельгія

Починаючи з липня 2011 року заборона закривати обличчя у громадських місцях діє також у Бельгії. Хто не дотримується цих правил, має бути готовим заплатити грошовий штраф або навіть провести до семи днів за ґратами. Як і у Франції, ця заборона торкнулась лише невеликої кількості людей. Кількість жінок, які носять нікаб або паранджу у Бельгії, оцінюється у 300 осіб. При цьому в країні проживає близько мільйона мусульман.

Обмежена заборона у Нідерландах

У Нідерландах парламент заборонив закривати обличчя у 2016 році. З того часу тут заборонені предмети одягу, які закривають усе тіло або обличчя, але не в усій країні, а лише у державних будівлях, у громадському транспорті, школах та лікарнях. Порушникам цих правил загрожує штраф у розмірі до 400 євро. Жінок, які носять паранджу та нікаб у Нідерландах, ще менше, ніж у Франції та Бельгії - лише близько сотні.

Болгарія - заборона з винятками

Болгарія, як і Нідерланди, запровадила заборону закривати обличчя у 2016 році. Тут також діють штрафи за порушення правил, які, утім, є дещо вищими та можуть сягати 750 євро. І так само заборона діє не скрізь та не для всіх, із певними винятками - зокрема, у спорті, коли закривати обличчя потрібно у зв'язку з роботою, а також у релігійних будівлях.

Заборона ховати обличчя в Австрії

Австрія заборонила закривати обличчя у жовтні 2017 року, ухваливши відповідний закон. Згідно з цим документом, в країні люди зобов'язані у громадських місцях зберігати обличчя відкритим - від підборіддя до верхньої частини чола. Особам, які порушують ці правила, загрожує грошовий штраф у розмірі до 150 євро.

Данія - поки що остання

Напередодні, 31 травня, парламент Данії заборонив носіння паранджі в країні у громадських місцях. Це рішення підтримали 75 депутатів парламенту Данії, "проти" висловились 30. Ця заборона набуде чинності у серпні цього року. Порушникам доведеться заплатити штраф до тисячі датських крон, що у перерахунку складає близько 135 євро. У разі повторного порушення штраф буде вже вдесятеро вищим.

Дискусії в інших країнах

У багатьох європейських країнах тривали або досі тривають дискусії щодо заборони закривати обличчя. Серед них - Німеччина, Швейцарія, Естонія, Латвія, Литва та Норвегія. В Іспанії заборона діяла певний час у деяких районах Каталонії, проте суди її згодом скасували. В Італії такої дискусії немає, оскільки в країні ще з 1970-х років діє загальна заборона носити одяг, який заважає ідентифікації особи.