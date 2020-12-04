Країна, яка перебуває в стані війни, не має права виділяти на ЗС менше ніж 3% ВВП, – Порошенко

Україна, як держава, яка стримує російську агресію, не має права виділяти на Збройні сили менше ніж 3% ВВП.

Про це заявив п’ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко в ексклюзивному інтерв’ю Сергію Висоцькому на телеканалі "Еспресо", передає пресслужба політсили.

Порошенко зазначив, що проєкт Бюджету на 2021 рік не відповідає цій вимозі, а пріоритетом владної більшості є збільшення кошторису МВС, СБУ та інших силових структур.

"Ми не просто країна, яка прагне членства в Північноатлантичному блоці. Ми країна, яка перебуває у стані війни. Ми країна, яка 2014 рік зустріла із розграбованими Збройними силами і де-факто з відсутністю армії. І це вже визнано всіма, що за п’ять років ми збудували армію, яка посідає 10-те місце в Європі за рівнем боєздатності, за оцінками найкращих світових, найавторитетніших військових експертів", – наголошує лідер "ЄС".

П’ятий президент зазначає, що у 2019-2020 роках згорнули програми, започатковані за його каденції. "Ми ніби зіштовхнулися зі стіною – абсолютна більшість програм, які ми започаткували, починаючи з питання речового забезпечення, зірвано. Тендери, починаючи від військового взуття й закінчуючи бронежилетами, починаючи від кевларових шоломів і закінчуючи зимовим обладнанням. Було зірвано програми будівництва гуртожитків для військовослужбовців-контрактників, де залишилось профінансувати лише 20%. Зірвано будівництво полігонів", – констатує Порошенко.

Найбільш небезпечним, на його думку, є критичне недофінансування державного оборонного замовлення. "Розроблені спеціальні проєкти, які ми презентували й довели до постановки на озброєння – це і ракети "Вільха", і крилаті ракети "Нептун", і сучасна протитанкова зброя, і новітні системи радіоелектронної боротьби й багато іншого, – просто не було пущено в серію. А їх мали зробити у 2020 році", – зауважує лідер "Європейської солідарності".

"Чому так трапляється? Тому що армія сьогодні не є пріоритетом ні чинного президента, ні чинної владної команди. Президент боїться власної армії, власних військовослужбовців, президент боїться ветеранів, боїться парадів. Президент не розуміє, чому це так важливо", – переконаний Петро Порошенко. Він наголосив, що формальні 5% на безпековий сектор перерозподіляються не на користь армії, яка стоїть на передовій війни проти російської агресії.

"Якщо перейти до цифр, то на Збройні сили України має йти більше ніж 3% ВВП. А на решту силових підрозділів – менше ніж 2%. І це правило просто руйнується. Нині збільшується фінансування лише в МВС, СБУ, Генпрокуратури, ДБР. Причому збільшується одразу ж удвічі, на 40%, 60%", – говорить Порошенко.

"Звичайно, ми будемо не просто не голосувати за це, а й боротися проти цього. Ще можна щось виправити, ще можна, щоб почули. Держава, яка нездатна нагодувати власну армію, буде годувати чужу. І ми це вже дуже добре знаємо на прикладі Криму й Донбасу", – резюмує лідер опозиції.