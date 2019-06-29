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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

"Країна у стані війни!" Гриценко дав пораду Зеленському

2.4тЧитати матеріал російською

В умовах війни Зеленський має насамперед скликати позачергове засідання Ради для кадрових питань. Потрібно вирішити питання з генеральним прокурором, міністром оборони, міністром закордонних справ і головою СБУ.

Про це заявив лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко у програмі "Суботнє інтерв’ю" (шоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Лівий берег

"Зараз Зеленському не можна втрачати темп. Я би йому радив ініціювати скликання позачергової сесії Верховної Ради. Потрібно вирішити кадрові питання. Не може країна в стані війни, не може ні теоретично, ні практично, залишатись без двох ключових міністрів – оборони і закордонних справ. Це армія, безпека, дипломатія. Це солідарна санкційна позиція та тиск на Путіна", – наголосив Гриценко.

Раніше повідомлялося, що Гриценко запропонував обмежити витрати на передвиборчу рекламу. На думку лідера "Громадянської позиції" вони не мають перевищувати 100 тисяч доларів.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Анатолій ГриценкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019СБУМЗСГПУМіністерство оборони України
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
А этот усатый сколько голосов на выборов набрал , что бы Зеленскому советовать ? Прикалывают эти украинцы - сами нули в жизни , а советов как жить у них вагон . Надо его на фронт отправить )))
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Макарский Александр
Макарский Александр
Шо,война началась?
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Питон Каа
Питон Каа
А эти все "воюют" непонятно с кем, но "воюют". Да и хрен с вами, "воюйте".
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