"Країна у стані війни!" Гриценко дав пораду Зеленському

В умовах війни Зеленський має насамперед скликати позачергове засідання Ради для кадрових питань. Потрібно вирішити питання з генеральним прокурором, міністром оборони, міністром закордонних справ і головою СБУ.

Про це заявив лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко у програмі "Суботнє інтерв’ю" (шоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Анатолій Гриценко Лівий берег

"Зараз Зеленському не можна втрачати темп. Я би йому радив ініціювати скликання позачергової сесії Верховної Ради. Потрібно вирішити кадрові питання. Не може країна в стані війни, не може ні теоретично, ні практично, залишатись без двох ключових міністрів – оборони і закордонних справ. Це армія, безпека, дипломатія. Це солідарна санкційна позиція та тиск на Путіна", – наголосив Гриценко.

Раніше повідомлялося, що Гриценко запропонував обмежити витрати на передвиборчу рекламу. На думку лідера "Громадянської позиції" вони не мають перевищувати 100 тисяч доларів.

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