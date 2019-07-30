"Сіли на холодне, намочивши манту!" Супрун жорстко осадили через звинувачення в бік Радуцького

Засновник мережі приватних клінік "Борис", експерт у сфері медичних реформ Михайло Радуцький яскраво відповів в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун на її нападки через адаптацію міжнародних стандартів в Україні.

Свої аргументи виклав він на сторінці в Facebook, повністю розгромивши слова чиновниці і отримавши потужний відгук серед колег.

"Супрун, ймовірно образившись, що її уряду поставлена незадовільна оцінка як на виборах президента, так і на парламентських виборах, маніпулюючи фактами, зробила повідомлення в соціальній мережі. Припускаю, що образа пов'язана ще і з опублікованими новинами, де мене називають її наступником . Однак, я не робив таких заяв і не підтверджував цю інформацію", – написав він.

Уляна Супрун Україна молода

Далі Радуцький по пунктах спростував доводи Супрун, порекомендувавши їй, перш ніж робити гучні заяви, ознайомиться з працями світових медиків, які давно довели, що у представників різних рас є генетичні відмінності перебігу тих чи інших хвороб.

Крім того, Радуцький звернув увагу на те, що міністерство під керівництвом Супрун, так і не змогло провести обіцяні зміни і "прозорість" держзакупівель ліків, про які заявляє чиновниця, також викликає сумнів.

Він також заявив, що слова Супрун про те, що систему трансплантації неможливо побудувати за рік, не відповідають дійсності. "Все можливо, пані Уляно, якщо є політична воля і професійна команда", – підкреслив Радуцький.

Михайло Радуцький Українська правда

Його пост знайшов підтримку і в коментарях.

"Люди втомилися від псевдореформ і чітко це висловили на виборах президента і парламенту. Грошей все менше і смертність все вища. Вже зовсім сіли на холодне, намочивши манту і обжерлися вишневих кісточок, махаючи вслід лікарям, які виїхали. Запиваючи при цьому сльозами прострочені ліки. Реформам бути! І країна піде вперед, незважаючи на гавкіт", – відреагував глава страйкому фармкомпанії "Інтерхім" Олександр Чумак.

Реакція на слова Супрун була жорсткою і радикальною. Зокрема, у президента Володимира Зеленського відповіли на істерику чиновниці призначенням Радуцького на посаду радника президента. Відповідний указ з'явився на сайті глави держави.

З'явилася і експертна оцінка слів Супрун. У своїй публікації доктор медичних наук Алла Степаненко вказала на помилковість тез чиновниці, нагадавши їй, що національні Клінічні протоколи і Медичні стандарти потрібні для визначення на рівні країни критеріїв якості та індикаторів якості лікування.

"У Клінічних рекомендаціях дають основу для визначення таких критеріїв та індикаторів, але вони встановлюються в кожній країні за своїми можливостями і весь час підтягуються певними заходами (оснащенням, доступністю, ліками і т.д.) на краще. Супрун цього не знає, тому що навіть при наявності до неї створеного протоколу з лікування ішемічного інсульту на основі доказової медицини (2012) не побудована система моніторингу, а тепер і в загальному національні протоколи не розробляються", – підкреслила вона.

Висловили свою думку і інші експерти. Зокрема, представник України в ВООЗ Ілля Бор написав у Facebook, у чому неправа Супрун, привівши конкретні приклади.

"Простий приклад: анальгін-парацетамол, і чому в Європі намагаються застосовувати парацетамол, хоч від нього ускладнень (побутова передозування) дуже багато. Все просто: скандинави генетично знаходяться в групі ризику при застосуванні анальгіну, оскільки це викликає агранулоцитоз, зі смертністю близько 30%. А скандинави свого часу половину Європи запліднили. Ось англо-сакси, скандинави та ін. відмовилися від нього. А колегам я рекомендую оновити свої знання", – зазначив він.

Свою позицію висловила також заслужений лікар України, інфекціоніст Ольга Голубовська.

"Наші іноземні колеги не можуть повірити, що ми відмовилися від адаптованих країнових стандартів надання меддопомоги. І, уявіть, іноді і генетичні особливості присутні. Взагалі, люди навіть не можуть зрозуміти, про що йде мова", – розкритикувала вона однодумців Супрун.

З'ясувалися і інші доводи не на користь Супрун. Примітно, що в генетиці існує цілий розділ фармакогенетика, яка вивчає генетичні відмінності в реакції організму на хворобу.

Зауважимо також, що доказова медицина враховує генетичні особливості в протіканні хвороб у клінічних настановах SIGN Guideline 84: BreastCancerinWomen і Prostatecancer: diagnosisandtreatment. Clinicalguideline [CG58] Publisheddate: February 2008.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун вибухнула істерикою через інтерв'ю Радуцького.

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