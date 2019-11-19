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19 листопада • оновлено в 19:05
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Віталій Тисячний
Віталій Тисячний
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''У нас за спиною президент'': як Зеленський рятує Юзика, що попався на ''рішалові'' з поліцією

23.1т
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У фракції "Слуга народу" гучний скандал. У мережі з'явився аудіозапис, де під час вечері друг президента України Володимира Зеленського нардеп Юрій Корявченков (Юзик) разом із колегами обіцяв контролювати кримінальні справи у Кривому Розі і збирати "данину" з бізнесу.

Через день після скандалу ні Офіс президента, ні партія "Слуга народу", ні сам "Юзик" ніяк не відреагували на цю подію. Всі наполегливо мовчать і навмисно "топлять" скандал. Деталі одіозної історії у матеріалі OBOZREVATEL.

Хто фігурує

Скандальну аудіозапис опублікував виключений напередодні народний депутат від "Слуги народу" Антон Поляков. За його словами, йдеться про переговори групи народних депутатів з керівництвом поліції Дніпропетровської області 25 вересня 2019 року у криворізькому ресторані "Околиця".

Ймовірні учасники розмови: нардепи від "Слуги народу" Володимир Захарченко, Владлен Неклюдов, Юрій Кисіль, Олена Криворучкіна (раніше попалася на секс-скандалі у Раді), В'ячеслав Медяник (попався на листуванні-рішалові щодо прокурорів), Юрій Корявченков "Юзик" і його дружина Тетяна Корявченкова.

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З боку працівників поліції: Володимир Огурченко (Керівник поліції Дніпропетровської області) та на той час претендент на посаду головного поліцейського Кривого Рогу – Сергій Лукашов.

Юрій Кисіль, Володимир Огурченко, Сергій Лукашов, Владлен Неклюдов, Юрій Корявченков

Юрій Кисіль, Володимир Огурченко, Сергій Лукашов, Владлен Неклюдов, Юрій Корявченков

Народний депутат Поляков опублікував поки лише три фрагмента з тривалої розмови тривалістю 10 хвилин.

Щоправда, за інформацією OBOZREVATEL, загальна розмова тривала 68 хвилин, і вона повністю записана на диктофон. Зараз її публікують лише фрагментами. Також джерела видання стверджують – є ще як мінімум одне відео, де скандальний "Юзик" пропонує брати "данину" з великого криворізького бізнесу у розмірі 600 тисяч доларів щомісяця.

"Закрити всю цю шваль" і у владу через ліжко

В опублікованій розмові з поліцією "слуги народу" розповіли, що контролюватимуть особисто кримінальні справи щодо бізнесу і збору металобрухту. Правоохоронців вони закликали не боятися і спілкуватися з усіх спірних питань із ними.

"Роби за моєю командою. Ми подивимося і підтримаємо", –заявив "Юзик". Його колеги додали, що боятися нема чого, оскільки "Кривий Ріг – місто президента", тому "все схоплено".

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Поліцейський запитав, що робити якщо хтось влізе у роботу і скаже "закрити всю цю шваль". "У нас за спиною стоїть президент, не дай Боже хтось якісь пред'яви – руки по лікоть будуть відрубані, голова з плечей", –відповів хтось зі "слуг".

"З приводу металобрухту будемо з вами радитися", продовжив "Юзик". Він також пообіцяв, що допоможе з будь-якими претензіями у прокуратурі і ДБР.

Ще одна скандальна частина розмови стосується нібито призначення заступницею міністра з європейської інтеграції у Міністерстві інфраструктури Олександри Клітіної на посаду. Судячи з усього, розмова відбулася вже після "основної" частини. І там нардепи і поліцейські прямо кажуть про те, що Клітіна стала заступницею міністра "через ліжко".

Олександра Клітіна

Олександра Клітіна

Зеленський знову не в курсі?

Характерно, що цього разу учасником корупційного і бандитського скандалу став найближчий соратник президента Юрій Корявченков. Не весільний фотограф, тамада чи людина, яка долучалася до президента за місяць до виборів. А виходець із "Кварталу-95", який тривалий час перебував у прямому підпорядкуванні у Зеленського.

Незважаючи на відверто гучний привід –"рішалово" у стилі 90-х, ні Офіс президента, ні партія "Слуга народу", ні сам Корявченков ніяк не відреагували на аудіозапис. OBOZREVATEL звертався як до пресслужби партії, так і до глави фракції Давида Арахамії.

Немає ні спростування, ні підтвердження, ні реакції на запис. Ймовірно, у владних кабінетах вирішили просто промовчати та інформаційно пропустити "рішалово", яке опублікував нардеп, виключенний з фракції монобільшості!

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Висуваючи кандидатуру на посаду президента України, Володимир Зеленський публічно обіцяв нові підходи. Навіть під час знаменитих передвиборчих дебатів із Петром Порошенком за 2 дні до виборів він говорив, що планує саджати всіх, хто порушить закон.

"З приводу пана Коломойського, я вам відразу скажу: всі люди, які порушують закон, всі Свинарчуки, Гладковські, і якщо серед них буде потім Коломойський – всі сядуть за ґрати. Але сядуть не за два тижні. Це не обіцянки – це серйозна справа, це справа суду українського. А сядуть тоді, коли порушать закони...".

За 2,5 місяці роботи Верховної Ради 9-го скликання українці чули вже не один скандал за участю фракції "Слуги". Це і секс-скандал Богдана Яременка, і листування В'ячеслава Медяника щодо заводу "Океан", і "зелена кнопочка" Олени Криворучкіної. Але "рішалово" Юзика – реальний тест для Володимира Зеленського.

Але, судячи з усього, ситуація не змінюється. І часи "попередників" теж. Саджати трьох друзів ніхто не буде, тим більше якщо це улюблений і зрозумілий "кварталівець" із Кривого Рогу.

Юрій Коряченков

Юрій Коряченков

Юзик і Зеленський

Юзик і Зеленський

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Автор
Віталій Тисячний Віталій Тисячний
Тема
Ексклюзив
Особи
Юрій Корявченков Володимир Зеленський Олена Криворучкіна В'ячеслав Медяник
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України скандали
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Янык так же думал, шо он бессмертный. И его шобла то же...
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Нет ни опровержения, ни подтверждения, ни реакции на запись..." - ребята все с головой ушли на поиски КТО!!! это сделал? Вероятно, работают денно и нощно. Только по результатам поисков стает ясно, что и как говорить, опровергать, подтверждать...
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5
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Tomashevich Viktor
Tomashevich Viktor
Чиряк ,нариває. Скоро прорве. Хоч би не кривавий був.
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