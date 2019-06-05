Падіння Іл-76 над Луганськом: суд визнав провину Росії

Апеляційний суд Запорізької області визнав провину Російської Федерації у катастрофі літака Іл-76 над Луганськом влітку 2014 року.

Тоді загинуло 49 осіб — члени екіпажу і десантники. Про це повідомив голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко у Facebook.

Збитий Іл-76 під Луганськом Realgazeta.com.ua

Суд підтримав позицію команди "Сили права" і Тетяни Чіміркової — вдови командира Іл-76.

Facebook Андрія Сенченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, суддя Мелітопольського районного суду Запорізької області Юлія Горбачова 16 квітня 2019 року відмовила вдові й семирічній доньці командира Іл-76, збитого російськими терористами у 2014 році, у встановленні юридичного факту загибелі їхнього чоловіка і батька — підполковника Олександра Білого — в результаті збройної агресії Росії проти України.

Тоді Всеукраїнський правозахисний рух "Сила права" підготував і подав апеляцію в інтересах вдови і малолітньої дочки командира Іл-76.

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