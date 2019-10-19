"Розкрадання почалося при Кучмі": Бродський пояснив, як з'явилася каста олігархів в Україні

Другий президент України Леонід Кучма під час свого правління пішов шляхом створення олігархічного капіталу.

Про це в інтерв'ю ZN заявив голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський. За його словами, в ті роки відбулося розграбування України.

"За Кравчука не розпочалася масова приватизація. Кучма ж просто пішов шляхом створення олігархічного капіталу. Тоді країна остаточно стала на шлях злодійства. Я пам'ятаю парламент 1998 року. До цього п'ять років все ретельно підмітали і пилососили. Список щасливчиків насправді не дуже великий і відомий", – зазначив він.

При цьому Бродський зазначає, що в Україні не відбулося вибухового зростання як раз через виникнення касти олігархів. В якості одного з прикладів він наводить продаж комбінату "Криворіжсталь".

"Якщо пам'ятаєте, після приходу Ющенка ми продали через аукціон Криворіжсталь. Я був членом комітету Народного порятунку на Майдані 2005 року. Так ось, сума, яку держава отримала від цієї угоди, перевищує все одержане від приватизації по сьогоднішній день. За один завод. Ви уявляєте, скільки грошей держава могла отримати? Але тоді сталося просто розграбування України ", – підкреслює Бродський.

За його словами, саме в той період, "як гриби під дощем", з'явилися люди, яких зараз називають олігархами. Багатьох прізвищ мільярдерів, що з'явилися в той час, обивателі навіть не знають, запевняє він.

"Веревський, зерновий магнат Вадатурський... Та я вам ще стільки назву, що ви їх прізвищ і не чули, але вони мільярдери. І ось Вадатурський одного разу мені сказав, що ми приречені продавати зерно. Тому що у нас ніхто не купить переробку – ні борошно , ні ковбасу, нічого. Нас світ зарядив на зерно. Негідник. Тому що зерно продає тільки він. А якби ми йшли в переділі, то у нас були б робочі місця і так далі", – резюмує Михайло Бродський.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як Михайло Бродський розповідав, хто і чому став багатим в Україні.

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