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Вандали викрали бюст Чорновола з музею: Кириленко виступив із вимогою

1.3тЧитати новину російською

Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко звернувся до Нацполіції щодо питання швидкого розслідування крадіжки бюста українського державного діяча В'ячеслава Чорновола.

На своїй сторінці у Twitter він також закликав взяти під охорону музей лідера Народного Руху України в селі Вільховець Звенигородського району Черкаської області.

"Такі об'єкти, як Будинок-музей В'ячеслава Чорновола, треба брати під охорону. Він у селі Вільховець Звенигородського району і протягом року там багато відвідувачів. Але вандали дістались і туди - вкрали бюст Чорновола. Звертаюся до Нацполіції щодо швидкого розслідування", - сказано у повідомленні.

музей Чорновола

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Нагадаємо, в ніч з 22 на 23 травня невідомі викрали бюст Чорновола з двору садиби-музею. Про подію повідомив його син - Тарас Чорновіл.

За його словами, бюст спиляли безперешкодно, оскільки музей не охороняють.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні у Києві вандали вкрали бюст легендарної поетеси Лесі Українки.

Особи
Тарас ЧорновілВ'ячеслав ЧорновілВ'ячеслав Кириленко
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