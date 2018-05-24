Вандали викрали бюст Чорновола з музею: Кириленко виступив із вимогою

Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко звернувся до Нацполіції щодо питання швидкого розслідування крадіжки бюста українського державного діяча В'ячеслава Чорновола.

На своїй сторінці у Twitter він також закликав взяти під охорону музей лідера Народного Руху України в селі Вільховець Звенигородського району Черкаської області.

"Такі об'єкти, як Будинок-музей В'ячеслава Чорновола, треба брати під охорону. Він у селі Вільховець Звенигородського району і протягом року там багато відвідувачів. Але вандали дістались і туди - вкрали бюст Чорновола. Звертаюся до Нацполіції щодо швидкого розслідування", - сказано у повідомленні.

музей Чорновола

Такі об'єкти, як Будинок-музей Вячеслава Чорновола, треба брати під охорону. Він у селі Вільхівець Звенигородського району і протягом року там багато відвідувачів. Але вандали дістались і туди - вкрали погруддя Чорновола. Звертаюся до Нацполіції щодо швидкого розслідування - В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 24 травня 2018 р

Нагадаємо, в ніч з 22 на 23 травня невідомі викрали бюст Чорновола з двору садиби-музею. Про подію повідомив його син - Тарас Чорновіл.

За його словами, бюст спиляли безперешкодно, оскільки музей не охороняють.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні у Києві вандали вкрали бюст легендарної поетеси Лесі Українки.