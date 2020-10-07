'Козирні дами' йдуть до місцевих рад, – політологиня

Прийдешнє місцеві вибори однозначно ввійдуть в історію України за кількома факторами. Один із ключових – гендерна рівність.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка та політологиня Яніна Соколовська.

Одне з нововведень майбутніх виборів, загнало партії в глухий кут. Політичні аксакали України не готові ділитися владою з представницями прекрасної статі.

"На відміну від парламентських політсил, список партії "За майбутнє" має дуже пристойний вигляд. Жінки в ньому – це окремо сформований рух зі своїми цілями та пріоритетами, це майже половина списку і це більше, ніж запропоновані 40%. І пані ці – невипадкові елементи політичної колоди, а "пані козирні", які після перемоги з політики не підуть і працюватимуть далі – з властивою жінкам завзятістю", – поділилася думкою Соколовська.

За новими правилами, з 2020 року в списку політсили, яка висуває себе на вибори, має бути не менш ніж 40% представників жіночої статі. В іншому випадку Центральна виборча комісія таку партію не допустить до участі в голосуванні.

За словами Соколовської, якщо детально вивчити виборчі списки провідних українських політичних сил, то проглядається, що в більшості з них наявність жінок – близько 40%.

Водночас багато хто з них зізнаються, що відразу писали дві заяви: на вступ і на вибування. А деяких примушували робити помилки, наприклад, у деклараціях, щоб потім виборчком не пропустив і список автоматично посунувся в чоловічу сторону.

"Воюємо не на життя, а на совість. Слава Богу, словесно і ось щодо чого: чи принижують жінок гендерні квоти і як із ними жити далі", – написала політологиня.

За результатами агрегованого рейтингу соціологічної групи "Рейтинг", 5% бар'єр долають 5 партій: "Слуга народу", "Європейська солідарність", "За майбутнє", "ОПЗЖ" і "Батьківщина".

Нагадаємо, що місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня і пройдуть за новим Виборчим кодексом, який було ухвалено парламентом у 2019 році, а в середині липня 2020-го в документ внесли низку змін.

Основні з них: