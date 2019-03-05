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"Кожні 40 секунд": Клімкін заявив про масштабне втручання Росії

2.5тЧитати матеріал російською

Російська Федерація кожні 40 секунд здійснює кібератаки на міністерські комп'ютерні мережі в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв'ю "Радіо Свобода", коментуючи втручання Росії у передвиборчий процес.

"Це абсолютно безпрецедентно, що стосується охоплення, особливо у сфері кібербезпеки. Ось простий приклад: кожні 40 секунд ми спостерігаємо спроби потрапити в наші міністерські комп'ютерні мережі, спостерігаємо кібератаки на Центральну виборчу комісію та інші відомства", — зазначив він.

Міністр додав, що також зафіксоване втручання в роботу критичної інфраструктури.

Павло Клімкін

Павло Клімкін

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"Уявіть собі блекаут протягом 5-7 днів перед виборами. Така ситуація може повністю змінити результати голосування", — зазначив Клімкін.

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Міністр переконаний, що Україна може захистити себе від цих загроз з боку РФ.

"Мова не лише про державні структури. Що ми робимо, щоб відбити кібератаки, і Міністерство закордонних справ зокрема? Ми ведемо діалог зі значною частиною IT-спільноти та громадянського суспільства", — розповів міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку українського журналіста Романа Цимбалюка, головною метою Росії на виборах в Україні стане спроба реалізувати свої інтереси і спровокувати в країні нову революцію.

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Особа
Павло Клімкін
Місце
Україна
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andrei andrei
andrei andrei
До чего ж всегда вид потешный у этого чепушилы:-) Петрушка площадный.
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