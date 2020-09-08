Кожна копійка фонду боротьби з COVID-19 має бути спрямована винятково на боротьбу з пандемією, – "ЄС"

Кожна копійка фонду боротьби з COVID-19 має бути спрямована винятково на боротьбу з пандемією. Адже через прорахунки влади наразі Україна вже обігнала Китай за кількістю зареєстрованих випадків хвороби й виривається у лідери в Європі. Про це йдеться у зверненні політичної партії "Європейська Солідарність", опублікованому на сайті політсили.

"Некомпетентна, непрофесійна влада дилетантів повністю втратила контроль за поширенням коронавірусу. Населення Китаю в 33 рази перевищує українське. Але хворих на COVID-19 у нас більше. За темпами поширення хвороби прориваємося на сумнівні антилідерські позиції не лише в Європі, а в усьому світі. Влада примудрилася майже зупинити економіку, але так і не спромоглася загальмувати поширення вірусу", – різко зазначили автори звернення.

Однією з причин кризи, що склалася, переконані у "ЄС", стало нераціональне використання коштів, що призначалися на протидію поширенню коронавірусної інфекції.

"Влада повністю провалила боротьбу з коронавірусом, оскільки не спрямувала необхідні кошти на захист людей, на створення реанімаційних ліжок з усім потрібним обладнанням, на страхування життя і здоров’я медиків. Лише за минулу добу в Україні встановлено черговий антирекорд – від коронавірусу померло 57 осіб. Всього життя втратили 2934 людини", – зазначили в партії.

Зокрема, у "ЄС" різко розкритикували перерозподіл коштів з Фонду боротьби з COVID-19 на потреби, жодним чином не пов’язані з протидією пандемії.

"Фонд було сформовано шляхом болісного скорочення видатків на освіту, культуру, місцеве самоврядування. Але, як кажуть, "спритність рук", і жодного шахрайства. Монобільшість, уряд та Офіс президента переспрямували ці кошти на добудову доріг", – підкреслили автори звернення.

У "ЄС" нагадали: активне будівництво та ремонт доріг активно почала здійснювати команда Порошенка.

"Програму будівництва та ремонту доріг спроєктувала й почала втілювати в життя команда Порошенка. Одним із головних джерел фінансування були десятки мільярдів гривень, заощаджені внаслідок боротьби з контрабандою та корупцією на митниці. "Слуги" закатують у бетон та асфальт, не забуваючи про власні кишені, кошти, зібрані з усієї країни на боротьбу з пандемією. Понад половину фонду – 35 мільярдів гривень – витрачається втридорога на "інфраструктурні об’єкти". Вартість робіт значно перевищує показники попередніх років. Вважаємо це мародерством", – заявили у "ЄС".

Водночас партійці констатують: українська система охорони здоров’я наразі опинилася на межі колапсу.

"З усієї країни надходять повідомлення про переповнення лікарень і неможливість госпіталізації важких хворих, відсутність у лікарнях найнеобхіднішого, відсутність доплат медикам і страхування їхнього здоров’я та численні інші проблеми. Особливо критичною є ситуація в громадах, де навіть уряд визнає високий рівень небезпеки", – констатували автори звернення.

У "ЄС" закликали спрямувати всі кошти з Фонду боротьби з COVID-19 винятково на протидію поширенню хвороби.

"Ми вимагаємо негайно зупинити витрачання коштів Фонду боротьби з COVID-19 на будь-які цілі, не пов’язані безпосередньо з боротьбою з коронавірусом. Всі ці гроші мають витрачатися винятково на боротьбу з коронавірусом і порятунок людей. Для цього фонд і був створений – не для корупції, не для "відосиків" і не для будівництва доріг", – підкреслили в "ЄС".

Основну увагу, на думку представників політсили, потрібно приділити захисту медиків.

"Маємо рятувати медичних працівників, які протистоять поширенню коронавірусу в Україні, застрахувати їхнє здоров’я й забезпечити лікарні всім необхідним для подолання пандемії. "Європейська Солідарність" вимагає розслідувати всі випадки нецільового використання коштів на боротьбу з коронавірусом і притягнути винних до відповідальності", – резюмували в Порошенка.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що "ЄС" виступила з вимогою тестувати на коронавірус усіх школярів і вчителів Києва. Крім того, у політсилі вимагають захистити педагогів від епідемії.