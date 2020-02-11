"Кожен сам за себе": стало відомо, як Богдан залишив Офіс президента

Керівник Офісу президента Андрій Богдан написав заяву про відставку з посади після неприємної розмови з лідером України Володимиром Зеленським.

У понеділок, 10 лютого, Богдан натякнув на відставку своїм заступникам, кинувши фразу: "Тепер кожен сам за себе". Про повідомляє "Українська правда" з посиланням на співрозмовників в Офісі президента.

Водночас заступники глави ОП не змогли підтвердити відставку Богдана.

Богдан пішов з Офісу президента Ракурс

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про можливу відставку Богдана з'явилася 10 лютого.

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував інформацію про відставку Богдана. Підтвердити дані він не зміг, проте заявив, що "можливо все".

У мережі на новини про "черговий вихід" Богдана відреагували новими жартами і мемами.

Раніше вже з'являлася інформація про відставку Богдана. 1 серпня у мережі показали заяву, в якій Богдан нібито попросив звільнити його з посади. Незабаром він заявив, що подібні документи підписали всі працівники ОП і ні про яке звільнення мови немає.

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