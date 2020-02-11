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11 лютого • оновлено в 17:27
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"Кожен сам за себе": стало відомо, як Богдан залишив Офіс президента

22.4т
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Керівник Офісу президента Андрій Богдан написав заяву про відставку з посади після неприємної розмови з лідером України Володимиром Зеленським.

У понеділок, 10 лютого, Богдан натякнув на відставку своїм заступникам, кинувши фразу: "Тепер кожен сам за себе". Про повідомляє "Українська правда" з посиланням на співрозмовників в Офісі президента.

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Водночас заступники глави ОП не змогли підтвердити відставку Богдана.

Богдан пішов з Офісу президента

Богдан пішов з Офісу президента

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Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про можливу відставку Богдана з'явилася 10 лютого.

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував інформацію про відставку Богдана. Підтвердити дані він не зміг, проте заявив, що "можливо все".

У мережі на новини про "черговий вихід" Богдана відреагували новими жартами і мемами.

Раніше вже з'являлася інформація про відставку Богдана. 1 серпня у мережі показали заяву, в якій Богдан нібито попросив звільнити його з посади. Незабаром він заявив, що подібні документи підписали всі працівники ОП і ні про яке звільнення мови немає.

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Автор
Катерина Луговська
Особи
Володимир Зеленський Андрій Богдан
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Говорят, Зеленский предложил Богдану выбор - либо заявление об отставке, либо командировка в Китай.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Богдан - Зеленскому: -Я устал… писать заявления об отставке. Я ухожу.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Почему Зеленский отправил Богдана в отставку? -Потому что на Банковой должен быть только один клоун.
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