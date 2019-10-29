'Кожен куточок України!' Зеленський запустив масштабну інтернетизацію країни

Президент України Володимир Зеленський анонсував підписання меморандуму, в рамках якого планується покрити всю територію країни мобільним інтернетом.

Про це він заявив під час інвестиційного форуму Re:Think, який проходить в Маріуполі. За словами глави держави, в реалізації проекту йому допоможе великий бізнес.

"Великі інвестиції починаються з бізнесу, який вже працює в країні, вірить і готовий вкладати більше. Сьогодні ми підписуємо історичний меморандум. В рамках цього документа нарешті кожен куточок нашої України буде покритий мобільним зв'язком та Інтернетом", – заявив Зеленський.

Згодом стало відомо, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук підписав меморандум з основними операторами мобільного зв'язку. У підписанні договору взяли участь компанії "Інтертелеком", "Лайфсел", "Водафон" і "Київстар".

"Я вірю, що з цього документа розпочнеться тотальна цифровізація всієї країни. У кожному куточку нашої країни повинен бути доступний якісний зв'язок та інтернет. І ми зробимо для цього все необхідне", – повідомив Гончарук під час підписання документа.

Відзначимо, що міністр цифрової трансформації Михайло Федоров раніше повідомляв про плани відомства створити онлайнкарту, на якій буде відображатися реальний стан наявності інтернетпокриття в кожному населеному пункті. За його словами, уряд вже провів ряд зустрічей із зацікавленими сторонами.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про плани уряду за найближчі три роки повністю покрити Україну швидкісним інтернетом.

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