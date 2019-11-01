У мережі отримало розголос відео з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Богданом Яременко, на якому він у 2016 році порушив правила дорожнього руху.
Відео інциденту виклав у Facebook заступник директора КП "Київський інститут земельних відносин" Євген Тарнопольський, який став свідком того, як тоді ще дипломат Яременко заїхав на газон (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Після зауваження в свій бік чинний нардеп вийшов із машини і почав звинувачувати Тарнопольського в тому, що він вигулює собаку без намордника.
"Козел, знаєш, що можна пристрелити за це?" – обурився Яременко. Після короткої перепалки конфлікт був вичерпаний.
Спливло ще одне скандальне відео з Яременком
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Однак після публікації Тарнопольського Яременко відповів йому в мережі, назвавши людиною на букву "м". Дипломат написав, що той не мав морального права робити зауваження і звинуватив Тарнопольського в тому, що він намагався погрожувати.
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Як уточнює UAPortal, Яременко хотів написати заяву в поліцію, проте представники правоохоронних органів посміялися над ним і вирішили не складати протокол через малозначність порушення.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
29 жовтня Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.
Через деякий час скандальний нардеп Яременко відзначився ще однією витівкою в сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами в додатку для знайомств Tinder.
Після цього Яременко підтвердив, що інтимна переписка про надання секс-послуг була в його телефоні. При цьому повідомив, що вона була сфабрикована їм же.
У мережі спалили "провокацію", з'ясувавши, що Яременко задовго до цього зареєструвався на сайтах знайомств.
Мережа відреагувала мемами і насмішками на секс-переписки "слуги народу".
Незабаром були опубліковані переписки Яременка з іншими дівчатами.
1 листопада Яременко оголосив, що написав заяву про звільнення з посади голови комітету ВРУ з міжнародних зв'язків.
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