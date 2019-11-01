У мережі отримало розголос відео з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Богданом Яременко, на якому він у 2016 році порушив правила дорожнього руху.

Відео інциденту виклав у Facebook заступник директора КП "Київський інститут земельних відносин" Євген Тарнопольський, який став свідком того, як тоді ще дипломат Яременко заїхав на газон (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Після зауваження в свій бік чинний нардеп вийшов із машини і почав звинувачувати Тарнопольського в тому, що він вигулює собаку без намордника.

"Козел, знаєш, що можна пристрелити за це?" – обурився Яременко. Після короткої перепалки конфлікт був вичерпаний.

Спливло ще одне скандальне відео з Яременком

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Однак після публікації Тарнопольського Яременко відповів йому в мережі, назвавши людиною на букву "м". Дипломат написав, що той не мав морального права робити зауваження і звинуватив Тарнопольського в тому, що він намагався погрожувати.

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Як уточнює UAPortal, Яременко хотів написати заяву в поліцію, проте представники правоохоронних органів посміялися над ним і вирішили не складати протокол через малозначність порушення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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