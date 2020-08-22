Артист кінного театру "Запорізькі козаки" Андрій Лозовий, який "випробовував" президента України Володимира Зеленського на Хортиці і розрізав на його руці огірок, висувається депутатом до Запорізької міської ради.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила радниця голови Запорізької обладміністрації з питань реалізації гендерної політики Тетяна Ковиліна. Вона зазначила, що в їх команді з'явився "справжній козак".

"У нашій команді з'явився справжній козак, кандидат в депутати міської ради Андрій Лозовий, який розрубав навпіл огірок президенту Зеленському", – написала вона.

Козак, який розрубав Зеленському огірок, захотів стати депутатом Тетяна Ковиліна / Facebook

Нагадаємо, на острові Хортиця сучасні козаки перевірили на хоробрість президента України Володимира Зеленського, розрізавши шаблею огірок на його руці. Це трапилося під час робочої поїздки глави держави в Запорізьку область 19 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту в Донецьку область відвідав продуктовий магазин, де, після спілкування і фото з українцями, придбав солодощі та каву.

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