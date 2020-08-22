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Козак, який розрубав Зеленському огірок, захотів стати депутатом

Ольга Ліпич
Ольга Ліпич
Політика
1,5 т.
Володимир Зеленський на Хортиці

Козак, який розрубав Зеленському огірок, захотів стати депутатом.

Артист кінного театру "Запорізькі козаки" Андрій Лозовий, який "випробовував" президента України Володимира Зеленського на Хортиці і розрізав на його руці огірок, висувається депутатом до Запорізької міської ради.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила радниця голови Запорізької обладміністрації з питань реалізації гендерної політики Тетяна Ковиліна. Вона зазначила, що в їх команді з'явився "справжній козак".

"У нашій команді з'явився справжній козак, кандидат в депутати міської ради Андрій Лозовий, який розрубав навпіл огірок президенту Зеленському", – написала вона.

Козак, який розрубав Зеленському огірок, захотів стати депутатом

Козак, який розрубав Зеленському огірок, захотів стати депутатом Тетяна Ковиліна / Facebook

Нагадаємо, на острові Хортиця сучасні козаки перевірили на хоробрість президента України Володимира Зеленського, розрізавши шаблею огірок на його руці. Це трапилося під час робочої поїздки глави держави в Запорізьку область 19 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту в Донецьку область відвідав продуктовий магазин, де, після спілкування і фото з українцями, придбав солодощі та каву.

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УкраїнаЗапоріжжяВолодимир Зеленський
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