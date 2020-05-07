Кошовий загадково висловився про конфлікт з Богданом
Актор студії "Квартал 95" і друг президента України Євген Кошовий заявив, що мав серйозний конфлікт з ексголовою Офісу президента Андрієм Богданом.
Разом з тим, він не захотів розголошувати його деталі, підкресливши, що це дуже особисте. Про відносини з Богданом комік розповів в інтерв'ю головній редакторці сайту "Гордон" Олесі Бацман (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Зокрема, журналістка запитала у Кошового, чому йому не подобається Богдан, проте почула ухильну відповідь.
"Навіщо? Давай не будемо про це. Не хочу. Це дуже особисте. Облишмо виносити це все на загальний огляд. Не хочу навіть про це говорити", – сказав актор.
Бацман уточнила, чи йде мова про особистий конфлікт, який переріс у щось більше. "Не те щоб особистий конфлікт. Просто... Не хочу, все. Пішов – і слава Богу", – коротко резюмував Кошовий.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
також Кошовий зізнався, що після того, як Володимир Зеленський пішов із колективу "Кварталу 95", вони втратили головного актора.
Крім того, він розповів, що Зеленський знає, що відбувається в його оточенні і, можливо, у нього є подальший план дій.