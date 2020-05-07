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7 травня • оновлено в 12:50
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Кошовий загадково висловився про конфлікт з Богданом

3.7т
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Актор студії "Квартал 95" і друг президента України Євген Кошовий заявив, що мав серйозний конфлікт з ексголовою Офісу президента Андрієм Богданом.

Разом з тим, він не захотів розголошувати його деталі, підкресливши, що це дуже особисте. Про відносини з Богданом комік розповів в інтерв'ю головній редакторці сайту "Гордон" Олесі Бацман (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, журналістка запитала у Кошового, чому йому не подобається Богдан, проте почула ухильну відповідь.

Богдан і Кошовий

Богдан і Кошовий

"Навіщо? Давай не будемо про це. Не хочу. Це дуже особисте. Облишмо виносити це все на загальний огляд. Не хочу навіть про це говорити", – сказав актор.

Бацман уточнила, чи йде мова про особистий конфлікт, який переріс у щось більше. "Не те щоб особистий конфлікт. Просто... Не хочу, все. Пішов – і слава Богу", – коротко резюмував Кошовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Олеся Бацман Андрій Богдан Євген Кошовий
Місце
Україна
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