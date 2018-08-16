Корупція митників та податківців: від українського прем'єра вимагають дій

Активісти-антикорупціонери вказують на кричущі випадки корупції не лише на українській митниці, але й у податкових органах. Від прем'єра Володимира Гройсмана вони вимагають втрутитися в ситуацію.Громадська організація "Стоп корупції" в середу, 15 серпня, закликала прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана покласти край корупції і зловживанням в Державній фіскальній службі, митниці та інших контрольних державних органах. Зібрану громадськими активістами інформацію вони назвали "Не контрабандою єдиною: чому мільярди гривень з митниці проходять повз державний бюджет". На думку антикорупціонерів, урядова програма "Україна без контрабанди" і реформа митної і податкової системи зазнали катастрофи. А система мінімізації митних платежів та кругова порука стала виявом чергового етапу еволюції корупції в Україні.

Провалена реформа

Лише нещодавно журналісти німецької газети Süddeutsche Zeitung, посилаючись на власні підрахунки, вказали на збитків в майже п'ять мільярдів євро щороку, які держава втрачає через корупцію на мітингу. Крім того, значні кошти державний бюджет втрачає від недоотримання податків, зазначив координатор громадської організації "Стоп корупції" Роман Бочкала. "За різними оцінками, в нас від 30 до 50 відсотків грошей залишається "в тіні". Україна могла би бути набагато заможнішою, брати набагато менше зовнішніх кредитів, якби ці податки просто збиралися", - сказав Бочкала.

Він заявив, що перетворення митних і податкових органів спочатку в міністерство доходів і зборів, а згодом у державну фіскальну службу (ДФС), у корені не змінило систему митного і податкового контролю. "Як працювала система "рєшал", система мінімізації податків і митних зборів, система фінансових "мийок", так вона і працює. Корупція - це не лише хтось спійманий на хабарі. Корупція - це ще й те, через що держава недоотримує кошти", - впевнений громадський активіст.

Повернення поборів

Він заявив про виявлені випадки завезення в Україну дорогого європейського брендового одягу, який за митними документами проводиться як уживані речі. Своєю чергою, головний правозахисник "Стоп корупції" Ігор Бондарчук навів інші приклади неефективності ДФС. "Ми вже півтора року відстежуємо кримінальні провадження навколо нелегального видобутку піску на сотню мільйонів гривень на київських Видубичах. Винні і досі не покарані, але робота нелегалів відновлюється. Натомість до нас надходять скарги громадян на те, що податківці ДФС без жодних підстав для перевірок намагаються звинуватити у порушеннях на цілком легальному малому бізнесі вже навіть на автомийках, хоча ті бізнесмени мають всі дозволи і сумлінно платять податки", - сказав Микитюк.

Недоотримання коштів до місцевих та державного бюджету значно більш масштабні, ніж корупція на митниці, переконаний юрист "Стоп корупції" Володимир Юрко. На його думку, це відбувається, зокрема, через центри мінімізації митних платежів. "Це звичайна тіньова схема, що дозволяє зловмисникам контролювати підприємства в Україні через використання реквізитів закордонних партнерів і подання недостовірних даних до зовнішньоекономічних контрактів. Це дозволяє мінімізувати і вартість, і кількість товарів, що завозяться", - сказав Юрко.

Незаконний експорт лісу

Одним з найбільш кричущих і резонансних в українському суспільстві виявів корупції в митній сфері активісти вважають незаконний експорт лісу до ЄС. В жовтні 2014 року Верховна Рада України ухвалила закон "Про збереження українських лісів", що передбачав за незаконне вивезення лісоматеріалів кримінальну відповідальність. Але президент наклав на нього вето. Від листопада 2016 року в Україні запроваджений мораторій на експорт лісу-кругляка, але його вивезення за кордон не лише триває, а й зростає, зазначили антикорупціонери.

Причиною тому є не лише тіньові бізнесмени, митники і посадовці, а й цілком очевидні прогалини в структурі державного контролю, вважають активісти. "За даними міжнародних експертів, на 18 лісозаготівельних ділянках 70-80 відсотків санітарних рубок є незаконними. Державні організації "Ліспроект" і "Лісозахист" не мають державного фінансування і є фінансово залежними від лісгоспів, а отже неспроможні контролювати знищення лісів. Це і є корупційною складовою", - сказав голова Рівненського осередку "Стоп корупції" Сергій Микитюк.

Між тим 2017 року активісти зафіксували рекордну кількість експортованого лісу-кругляка і очікують, що 2018 року цей сумний рекорд буде побитий. За словами Микитюка, хижацькому знищенню лісів важко запобігати ще й тому, що частина лісових угідь перебуває під контролем міністерства оборони і недоступна для громадських контролерів і протидії незаконному експорту лісу. "У військовому лісгоспі Львівської області минулого року нам сказали, що тут рубають ліс для потреб АТО і будівництва бліндажів. Але пізніше на кордоні зі Словаччиною були виявлені вагони з лісом-кругляком, що прямували на експорт, і на тих стовбурах стояло тавро Сколівського лісництва. Єдине пояснення цього - це корупція, за яку ніхто не був покараний", - додав Роман Бочкала.

Бездіяльність держави

Неефективність роботи правоохоронних та контрольних органів України в галузі збору податків та митних операцій підтверджують і незалежні інституції. Раніше заступник бізнес-омбудсмена України Ярослав Грегірчак в інтерв'ю DW сказав, що до цього офісу надійшло понад 150 скарг підприємців на дії митників. Але державні органи, за його словами, не реагують на ці факти. "Єдине, що ми можемо зробити - передати цю інформацію органу досудового розслідування, аби він відкрив кримінальне провадження. Але поки такого не було", - зазначив Грегірчак.