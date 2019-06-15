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Корупція та схеми на митниці: в партію Смешка потрапив скандальний кандидат

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Ексглава ГУР МОУ та СБУ часів президентства Леоніда Кучми Ігор Смешко представив десятку кандидатів від своєї партії "Сила і Честь". Восьмим у списку опинився деякий Анатолій Макаренко.

З цим кандидатом пов'язано декілька скандалів під час його перебування на посадах у Державній митній і фіскальній службах у різні періоди. Детальніше – у матеріаліOBOZREVATEL.

Скандал на посаді глави української митниці

З 2009 по 2010 роки Макаренко був головним митником країни за президентства Віктора Ющенка, останній місяць встиг попрацювати вже за Віктора Януковича.

Через три місяці після відставки, в червні 2010 року, його затримує СБУ в кримінальній справі про незаконне митне оформлення природного газу, що належить компанії "РосУкрЕнерго". У 2009-му він займався розмитненням спірних 11-ти мільярдів кубометрів газу, які Стокгольмський суд ухвалив повернути "РосУкрЕнерго".

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Анатолій Макаренко, за ґратами крайній зліва

Анатолій Макаренко, за ґратами крайній зліва

УНІАН

Справу порушено за ч. 2 ст. 376 "службова недбалість". У постанові вказується, що Макаренко, не перевіривши законність доручення 1-го віцепрем'єра, віддав відповідне розпорядження про проведення процедури митного оформлення природного газу.

У 2012 році Макаренко був засуджений до 4 років позбавлення волі умовно.

Анатолій Макаренко

Анатолій Макаренко

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Але вже через два роки, 3 березня 2014-го, згідно з рішенням Печерського районного суду, він був звільнений від кримінальної відповідальності і визнаний неосудним.

Скандал на посаді заступника ДФС

У 2014 році Макаренко став заступником глави ДФС Ігоря Білоуса, керував митним департаментом.

Анатолій Макаренко

Анатолій Макаренко

У лютому 2015 року навколо ДФС, зокрема й Макаренка, розгорівся скандал. Журналісти оприлюднили переписку голови Одеської обласної державної адміністрації Ігоря Палиці й одіозного нардепа Віталія Хомутинніка.

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Зокрема, народний депутат у смс-листуванні, яке вів у сесійній залі ВР, консультує одеського губернатора з питань корупційної схеми і "тарифів", які діють на українській митниці.

Фото листування

Фото листування

"Українські новини"

Як випливає з повідомлення нардепа, до схеми причетні правоохоронці, заступник голови Державної фіскальної служби Анатолій Макаренко, який фактично очолює розформовану Держмитслужбу, і його заступник Олександр Мухін.

"... там правоохоронці в долі. А основний організатор Мухін, у Макара зам. Ти коли будеш у Києві?" – пише Хомутиннік.

"У п'ятницю. З одного авто він заробляє $15", – продовжує ділитися Палиця.

Віталій Хомутиннік

Віталій Хомутиннік

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Журналісти видання припустили, що в цьому випадку знаком долара позначається не власне долар. Ймовірно, йдеться про тисячі.

"Він заробляє $300 як експедитор. $10 000 роздаються органам. Але він до них навіть не доторкається. Мухін роздає всім правоохоронцям. Тебе хтось дезінформує. Нехай роблять, що хочуть", – пояснює Хомутиннік Палиці.

Фото листування

Фото листування

"Українські новини"

За цим фактом була призначена службова перевірка, за результатами якої Макаренко був звільнений із посади заступника ДФС. Але колишній чиновник оскаржив це рішення в суді, вигравши справу в Кабміну.

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У результаті Кабінет міністрів змінив своє розпорядження від 23.03.2015 року "Про звільнення Макаренка А. В. з посади заступника голови Державної фіскальної служби" з формулюванням "вважати звільненим за власним бажанням".

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Автор
ObozrevatelObozrevatel
Особа
Ігор Смешко
Місце
Україна
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