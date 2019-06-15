Корупція та схеми на митниці: в партію Смешка потрапив скандальний кандидат

Ексглава ГУР МОУ та СБУ часів президентства Леоніда Кучми Ігор Смешко представив десятку кандидатів від своєї партії "Сила і Честь". Восьмим у списку опинився деякий Анатолій Макаренко.

З цим кандидатом пов'язано декілька скандалів під час його перебування на посадах у Державній митній і фіскальній службах у різні періоди. Детальніше – у матеріаліOBOZREVATEL.

Скандал на посаді глави української митниці

З 2009 по 2010 роки Макаренко був головним митником країни за президентства Віктора Ющенка, останній місяць встиг попрацювати вже за Віктора Януковича.

Через три місяці після відставки, в червні 2010 року, його затримує СБУ в кримінальній справі про незаконне митне оформлення природного газу, що належить компанії "РосУкрЕнерго". У 2009-му він займався розмитненням спірних 11-ти мільярдів кубометрів газу, які Стокгольмський суд ухвалив повернути "РосУкрЕнерго".

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Анатолій Макаренко, за ґратами крайній зліва УНІАН

Справу порушено за ч. 2 ст. 376 "службова недбалість". У постанові вказується, що Макаренко, не перевіривши законність доручення 1-го віцепрем'єра, віддав відповідне розпорядження про проведення процедури митного оформлення природного газу.

У 2012 році Макаренко був засуджений до 4 років позбавлення волі умовно.

Анатолій Макаренко focus.ua

Але вже через два роки, 3 березня 2014-го, згідно з рішенням Печерського районного суду, він був звільнений від кримінальної відповідальності і визнаний неосудним.

Скандал на посаді заступника ДФС

У 2014 році Макаренко став заступником глави ДФС Ігоря Білоуса, керував митним департаментом.

Анатолій Макаренко

У лютому 2015 року навколо ДФС, зокрема й Макаренка, розгорівся скандал. Журналісти оприлюднили переписку голови Одеської обласної державної адміністрації Ігоря Палиці й одіозного нардепа Віталія Хомутинніка.

Зокрема, народний депутат у смс-листуванні, яке вів у сесійній залі ВР, консультує одеського губернатора з питань корупційної схеми і "тарифів", які діють на українській митниці.

Фото листування "Українські новини"

Як випливає з повідомлення нардепа, до схеми причетні правоохоронці, заступник голови Державної фіскальної служби Анатолій Макаренко, який фактично очолює розформовану Держмитслужбу, і його заступник Олександр Мухін.

"... там правоохоронці в долі. А основний організатор Мухін, у Макара зам. Ти коли будеш у Києві?" – пише Хомутиннік.

"У п'ятницю. З одного авто він заробляє $15", – продовжує ділитися Палиця.

Віталій Хомутиннік

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Журналісти видання припустили, що в цьому випадку знаком долара позначається не власне долар. Ймовірно, йдеться про тисячі.

"Він заробляє $300 як експедитор. $10 000 роздаються органам. Але він до них навіть не доторкається. Мухін роздає всім правоохоронцям. Тебе хтось дезінформує. Нехай роблять, що хочуть", – пояснює Хомутиннік Палиці.

Фото листування "Українські новини"

За цим фактом була призначена службова перевірка, за результатами якої Макаренко був звільнений із посади заступника ДФС. Але колишній чиновник оскаржив це рішення в суді, вигравши справу в Кабміну.

У результаті Кабінет міністрів змінив своє розпорядження від 23.03.2015 року "Про звільнення Макаренка А. В. з посади заступника голови Державної фіскальної служби" з формулюванням "вважати звільненим за власним бажанням".

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