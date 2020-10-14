Корупціонерів не можна перемогти без волі народу України, – Офіс президента
Україна знаходиться "на самому початку боротьби з корупційними кланами", тому це питання буде винесено на "всенародне опитування" в день виборів 25 жовтня, щоб з'ясувати ставлення українців до покарання у вигляді довічного ув'язнення.
Як сказано в заяві прес-служби Офісу президента від середи, 14 жовтня, "розвиток антикорупційної інфраструктури роками затягувався і злочинці отримували політичне прикриття".
У повідомленні написано, що після приходу Володимира Зеленського до влади в 2019 році антикорупційні органи отримали всі можливості для системної та ефективної роботи, проте "потужні корупційні персони все одно планують своє повернення, домовляються один з одним і концентрують необхідні ресурси – фінансові, медійні, партійні".
Офіс президента заявив, що змінити ситуацію може лише справжня воля українського народу.
"Кожен раз, коли президент пропонує політичному середовищу посилити реакцію держави на корупцію, у відповідь отримуємо численні варіанти спекулятивного "ні". І тепер запитаємо безпосередньо у народу України. Тому що це і є основа нового формату нової країни", – сказано в повідомленні.
Як писав OBOZREVATEL:
13 жовтня Зеленський записав звернення до українців, закликавши їх прийти на виборчі дільниці для участі в місцевих виборах 25 жовтня, щоб в тому числі відповісти на п'ять важливих для суспільства питань.
Пізніше Зеленський особисто озвучив перший питання: чи потрібно ввести довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?
В Офісі президента додали, що також українцям хочуть поставити питання щодо медицини, школи і парламенту.
В Офісі президента зазначили, що опитування не матиме юридичних наслідків, а таким чином влада хоче дозволити українцям самостійно визначити свої базові очікування щодо курсу розвитку країни.