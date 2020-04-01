Спочатку "нові обличчя" провалили тест на здатність керувати країною, а тепер – і на бажання жити в цій країні чесно. Більше того, скандал із главою президентського офісу Андрієм Єрмаком та його братом Денисом свідчить про ще один важливий нюанс: навіть займаючись корупцією ти повинен бути професіоналом. Інакше підірвешся на першій же "торпеді", через що в президентському лайнері виникне наскрізна пробоїна. Наскільки вона небезпечна для Володимира Зеленського та його команди, – про це в розслідуванні OBOZREVATEL.

Глава держави на початку своєї каденції твердо спирався на два кити влади: підтримку народу й інституціональний, адміністративний ресурс. При чому саме високий рейтинг, а не наявність репресивного апарату, більшості в парламенті і т.д. забезпечувало Зе потужні позиції на печерських пагорбах. Вчорашній лідер "95 кварталу" завжди міг безпосередньо апелювати до виборця, що надавало йому безумовну фору в міжвидовій боротьбі.

Але довіра, як золотовалютний резерв Нацбанку, після збільшення, має властивість зменшуватися. Адже всі люди пам'ятають передвиборні промови нинішнього лідера країни: "Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума або близького друга? Чому так відбувається вже 28 років? Ми разом з тобою написали програму "Україна мрії" і зараз пора зробити наступний крок...".

Багато в чому завдяки цим словам мільйони українців зробили Володимира Зеленського президентом. Через кілька днів після своєї перемоги він уже привів на державні пости своїх друзів, родичів друзів та колишніх співробітників "Кварталу-95".

Володимир Зеленський, 23 листопада 2017 року. "Звернення через заборону серіалу "Свати"".

"Якщо вам не подобається слово "свати", а вам ближче слово "куми", то я це теж можу зрозуміти. Так ви спочатку поборіть своє кумівство, а потім уже будете боротися з нашими сватами. Ви боретеся з тим, що об'єднує людей..." – досить емоційно на той момент іще лідер "Кварталу" звертається до правоохоронних органів, які після заборони на в'їзд у країну акторові Федору Добронравову спробували обмежити показ серіалу з його участю.

Теза, яку Володимир Зеленський повторює регулярно, і під час своїх передвиборчих виступів вже в 2019 році, –від кумівства та договорняків у владі українці вже точно втомилися.

Правда, після приходу в політику Зеленського його риторика кардинально змінилася. Наступного дня після свого призначення, новообраний президент затвердив новий склад Адміністрації президента. Туди увійшли його колишні підлеглі з "Кварталу" Сергій Трофимов, Юрій Костюк, Борис Шефір, Андрій Єрмак. Найближчий друг і соратник Андрій Богдан і зовсім став главою Адмінстрації, а потім уже й Офісу президента.

Така дивна і суперечлива позиція ніяк не збентежила президента. Багато вихідців із його близького кола спілкування так чи інакше зайняли високі державні посади. Товариш і ексюрист "Кварталу" Іван Баканов очолив СБУ, колишній актор Юрій Корявченков ("Юзік") увійшов до "Слуги народу". Прикладів таких "кумів" у команді президента достатньо.

На цьому тлі раз по раз у найближчому оточенні президента відбувалися гучні скандали. Минуло менше року з моменту обрання Зеленського, а їх уже цілий список. Давайте розберемо на конкретних прикладах.

"Кум" №1 – Андрій Богдан

Андрій Богдан, перебуваючи на посаді голови ОП, притягував увагу розслідувачів. Ось тільки найгучніші скандали за його участю:

Керівник Офісу президента Андрій Богдан провів День Незалежності України у Франції на весіллі відомого українського юриста і блогера Андрія Довбенка. Весілля обійшлося в сотні тисяч євро.

Богдан заплямувався скандалом із рейдерством землі. Судові тяганини довкола майже 8 тис. га дослідного господарства "Новосільське" тривають досі. У схемі бере участь також нардеп від СН Микола Сольський, він із Богданом в одній агрокомпанії.

Став фігураном плівок, нібито зроблених у кабінеті ексглави Держбюро розслідувань Романа Труби. У бесіді нібито глава СБУ Іван Баканов розповідав, що в Україні судова система працює так, що вона потім усіх відпускає. І смотрящим за нею є Богдан.

Андрій Богдан і президент

Прикладів із Богданом більш ніж достатньо, це лише основне й гучне за період його роботи. І це ніяк не заважало йому спокійно керувати ОП практично 8 місяців.

При цьому сам Зеленський ніколи публічно не критикував свого підлеглого. Богдан без особливих проблем вирішував ті, чи інші питання. А "здав" свою позицію лише після кулуарної і затяжної боротьби зі своїм прямим конкурентом Андрієм Єрмаком. Не було б конкуренції, Богдан міг би і далі працювати в тому ж руслі.

Богдан – саме та людина, яка намагалася забезпечити Зеленському інституційну стабільність, іншими словами – концентрацію влади в одних руках: щоб на всіх, або майже всіх значущих посадах із силовими функціями були "на 100% свої люди", причому домогтися цього – правдами і неправдами.

Судячи з розмов у кулуарах влади, Богдан теж придивлявся до "кормових посад", але не продавав їх, а кругом розставляв своїх людей. Андрій Йосипович – досвідчений апаратник, він би точно не отримав торпеду (під якою на жаргоні розуміють задокументований хабар) так тупо і примітивно, як його конкурент у владі Андрій Єрмак.

Богдан вважався кислотним персонажем у найближчому оточенні Зе, і сильно псував репутацію; його, Богдана, маніакальна жадоба влади і нехтування до депутатів, журналістів, бізнесменів помітно дратувало, перетворюючи потенційних союзників президента в його опонентів. Але водночас Андрій Йосипович чітко розумів, як працює влада, і вмів вивірено відбудовувати її вертикаль на користь першої особи. Відставка Богдана, на нашу думку, додавши позитивних відтінків у політичну карму Зеленського, послабила його адміністративну міць.

"Кум" №2 – Андрій Єрмак?

Його наступник Андрій Єрмак буквально за два місяці роботи також став фігурантом гучних корупційних розслідувань. Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос опублікував серію відео, які нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака – брата глави Офісу.

Денис Єрмак нібито "продає" різні державні посади, а також крісла в Київській митниці та "Укрзалізниці", розповідає, як у Верховній Раді просуваються "потрібні" законопроєкти. Акцентуємо – справжність відео не встановлена. У своєму пості Лерос написав, що "Єрмак через свого брата барижить державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонки, ну і звичайно заробіток на державі".

Глава держави й Андрій Єрмак (крайній праворуч)

У відповідь Андрій Єрмак назвав усе це спланованою акцією особисто проти президента. За його словами, він завадив Леросу призначити свою людину в міністерство. Із цим і пов'язано таке ставлення політика до нього.

Скандал досить масштабний. У Telegram уже створено окремий анонімний канал, який регулярно публікує нові відео.

При цьому сам Володимир Зеленський поки ніяк не прокоментував ситуацію, коли по суті в корупційних схемах його оточення звинувачує нардеп від "Слуги народу".

Це далеко не перший корупційний скандал у "Слузі". Варто згадати скандали з Юрієм Корявченковим, якого також звинувачували в спробі кришувати правоохоронців у Кривому Розі. Нагадаємо, народний депутат від "Слуги" Антон Поляков, якого виключили з партії, заявляв OBOZREVATEL, що в неопублікованій частині розмови нардепа Юрія Корявченкова ("Юзіка") і колег зі "Слуги народу" з криворізькою поліцією останній вимагав "данину" в розмірі 600 тисяч доларів щомісяця.

І знову жодної реакції від першої особи.

OBOZREVATEL також регулярно писав і про інші можливі випадки махінацій. За нашою інформацією, заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов неодноразово піддавався критиці на зборах фракції "Слуги народу".

Наприклад, 17 жовтня на зустрічі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком Трофімова розкритикували за паювання посад у регіонах. У "Кварталі-95" Трофімов відповідав за фінанси. Також відомо, що він близький до одіозного бізнесмена Іллі Павлюка, який контролює десятки депутатів від "Слуги народу". Детальніше про нього можна прочитати в цій публікації.

Але всі попередні викриття йшли в пісок з однієї простої причини: Зе-команда зберігала свій тефлоновий статус, до неї просто не прилипали звинувачення і, що більш важливо, інформацію про ці скандали не розганяли досвідчені технологи, до яких, безумовно, можна віднести й Андрія Богдана.

Багато прямих і непрямих доказів вказують на те, що саме його руками були запущені різного роду торпеди щодо братів Єрмаків, і нас чекає цікаве кіно не тільки щодо Дениса, але і щодо Андрія – глави Офісу президента. Чутки коментувати не будемо, знаючи Богдана, можемо припустити, що "торпеда" буде неймовірних розмірів. Коли вона рвоне, то кожен виборець Зе-команди буде знати про подвійну мораль президентської команди. І чим довше буде мовчати глава держави, тим надійніше всі ці звинувачення будуть в'їдатися в нього особисто.

У підсумку, країна нарешті зрозуміє, що Володимир Зеленський дотримується подвійних стандартів, і Голобородько – не просто досконало інша людина, а просто вигаданий персонаж. Але для цього прозріння президентському лайнеру необхідно зазнати ще кілька відчутних пробоїн.

Хід за вами, Андрію Йосиповичу...

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