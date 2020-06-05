Скандали із Венедіктовою, Холодовим та Бакановим отримали гучне продовження: у НАЗК проводять перевірку

Переформатоване Національне агентство з питань запобігання корупції взялося за перевірку оприлюднених у журналістських розслідуваннях фактів порушення посадовцями України антикорупційного законодавства.

Зокрема, НАЗК перевірить факт отримання главою СБУ Іваном Бакановим подарунку від нардепа"Опозиційної платформи – За життя" Григорія Суркіса, переліт глави Офісу президента Андрія Єрмака на чартері олігарха Віктора Пінчука, столичну оселю генпрокурорки Ірини Венедіктової, а також зв'язок "слуги народу" Андрія Холодова з тютюновим бізнесом, йдеться у розслідуванні проєкту "Схеми: корупція в деталях" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Попереднє керівництво нацагентства не побачило у наведених журналістами фактах, порушень з боку посадовців. За повторним зверненням громадських активістів, їх побачили уже у переформатованому відомстві.

Як заявив в.о. керівника Департаменту з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції НАЗК Олександр Шульга, найбільш резонансні розслідування, які з'являються у ЗМІ та у мережі, агентство бере у роботу.

Нагадаємо, раніше "Схеми" повідомляли, що на своєму ювілеї Суркіс дарував гостям фоторамки Fendi, вартістю 15 тисяч гривень . Баканов, як і інші гості свята, залишив "Інтерконтиненталь", де було святкування, із жовтим пакетом Fendi в руках.

Тоді у НАЗК повідомляли, що "інформація щодо виду та вартості подарунку нібито є лише припущенням журналістів і не містить посилань на джерела її отримання" і відмовились ініціювати перевірку щодо Баканова.

"Питання цінних подарунків нині з'ясовується. Поки ми не отримали відповідь від самого Баканова і хто стояв за організацією ювілею. Пояснення окремих осіб уже отримані", – заявив Шульга.

Крім того, журналісти з'ясували, що глава ОП Єрмак повертався з переговорів у Мінську 11 березня на приватному літаку, яким зазвичай літає олігарх Пінчук. У цей день він брав участь в зустрічі тристоронньої контактної групи, на якій було підписано угоду про плани створити консультативну раду з представниками ОРДЛО.

"Зрушення є, ми отримали інформацію щодо компанії, яка замовляла переліт. Очікуємо відповіді від ОП і плануємо отримати пояснення від Єрмака", – сказав Шульга.

Також у НАЗК перевірять достовірність декларації генпрокурорки Венедіктової. Журналісти звинуватили її у недекларуванні квартири в Києві, в якій проживає її родина. Дані про користування нерухомістю в столиці в її декларації за 2019 рік відсутні.

Крім того, НАЗК перевірить, чи діяв нардеп Холодов в умовах конфлікту інтересів, коли лобіював законодавче нововведення, що має покращити фінансові умови для тютюнового бізнесу, до якого він та його родина мають стосунок. Зокрема, журналісти виявили, що компанії "Віктрум" та "Інтертабако", які вели фактичний продаж цигарок у кіосках, пов’язаних із родиною Холодова, ведуть діяльність, не використовуючи реєстр розрахункових операцій, а видані чеки не відображаються на сайті Державної фіскальної служби в системі "Пошук фіскального чека".

Із проханнями перевірити ці чеки на "справжність" "Схеми" звернулися до ДФС та, зокрема, до Головного управління ДФС у Києві ще 21 листопада минулого року , але податківці не стали надавати відповідь по суті запитань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналісти з'ясували, що глава Служби безпеки України Іван Баканов займає керівну посаду в іспанській компанії.