Корупційні схеми: як у Болгарії розкрадали фінансову допомогу ЄС (відео)

Після того, як болгарські журналісти почали викривати корупційні схеми політиків та олігархів у Болгарії, влада перейшла у наступ на свободу слова. Що ж такого накопали журналісти?Це поле неподалік болгарської столиці Софії. Саме тут однієї вересневої уночі журналіст-розслідувач Дімітар Стоянов та його колега натрапили на вогнище, в якому згорали офіційні документи. За його словами, тут хотіли знищити докази розтрати грошей, виділених ЄС на фінансування будівельних проектів.