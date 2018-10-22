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/Політика

Корупційні схеми: як у Болгарії розкрадали фінансову допомогу ЄС (відео)

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Після того, як болгарські журналісти почали викривати корупційні схеми політиків та олігархів у Болгарії, влада перейшла у наступ на свободу слова. Що ж такого накопали журналісти?Це поле неподалік болгарської столиці Софії. Саме тут однієї вересневої уночі журналіст-розслідувач Дімітар Стоянов та його колега натрапили на вогнище, в якому згорали офіційні документи. За його словами, тут хотіли знищити докази розтрати грошей, виділених ЄС на фінансування будівельних проектів.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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