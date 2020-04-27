Стоп, невже мені це не сниться?

Здається, ні! Ігор Уманський дав розлоге інтерв’ю для сайту strana.ua з промовистою назвою "Либерасты должны отойти на задний план".

Спочатку подумав, що це "чорна технологія". Призначення Ігоря Уманського заступником Андрія Єрмака, а згодом відставка Макса Нефьодова та Сергія Верланова багатьма експертами сприймалася як розворот у сторону Росії та колишніх регіоналів. Особисто я почав бити у набат ще 8 квітня, коли відбулися призначення начальників підрозділів податкової міліції за підписом в.о. Голови нереформованої ДФС. Уже тоді замайоріли тіні Арбузова та Клименка на політичному горизонті.

Інтерв’ю Ігоря Уманського дійсно цікаве. Це гримуча суміш місцями справедливих міркувань з політично забарвленими висловами. Ось вони значать дуже багато.

Що ми бачимо. Ігор Уманський своїм інтерв’ю на strana.ua та словом "ліберасти" знімає маску: дійсно, розворот у сторону реваншу не лише відбувся, але й інституційно закріпився.

Про "ліберастів". Така форма зазвичай використовується російськими ЗМІ на противагу західному суспільству. Використання саме цього слова говорить про певний психологічний стан, цінності. Скажу відверто: особисто мені ідея протекціонізму подобається, мало того, саме вона і використовується багатьома західними урядами для стимуляції свого виробника. До чого тут "ліберасти"?

Про податкову та митницю. Ігор Уманський давно воював з Сергієм Верлановим і Максом Нефьодовом. Багато про що Уманський мовчить в тексті інтерв’ю "Стране", посилаючися на те, що не хоче завадити слідству.

Який же реальний наслідок цієї "піррової перемоги" Ігоря Уманського?

Порушено систему призначень за конкурсами. Голову ДПС Сергія Верланова звільнено у п‘ятницю ввечері. Оголошення про конкурси на посади Голови та заступника ДПСУ на сайті career.gov.ua з’являються на вихідних. Строк закінчення подачі документів на обидва конкурси - понеділок. Зібрати все необхідне за один робочий день? Серйозно? До участі в конкурсах допустять лише тих, у кого є досвід роботи на посадах державної служби категорії "А" чи "Б" або на керівних посадах на держслужбі не менше 3 років. Та невже? Найкраще про цю ситуацію написав у себе на фейсбуці мій френд Сергій Ткаченко: "Запомни, Сережа, любой тендер - это формализация заранее принятого управленческого решения".

Як гадаєте, чи багато в Україні людей, які станом на ранок понеділка мали зібрані документи для конкурсу та мають великий стаж? Як вважаєте, чи обійдеться без "крєпкіх хозяйствєнніков" школи Миколи Яновича Азарова. Мені здається, що ні.

Чи запропонував Ігор Уманський стратегію виходу з кризи?

Основний лейтмотив інтерв’ю: "Дії Дениса Шмигаля хаотичні. Ми можемо не створити 500 тисяч місць, а втратити мільйон". Так, це великою мірою зрозумілі побоювання. Сам їх озвучую. Але яке ж рішення пропонують? Побудова потужностей для будівництва електровозів за чеськими технологіями? Гарна ідея. Проте цього замало!

Рендел Коллінз, американський макросоціолог, говорив, що держави знаходяться на горизонті краху за трьох умов: падіння національного престижу, розкол еліт і фіскальна криза.

Ситуації навколо ДМС і ДПС вказують на те, що усі три фактори запущені в Україні та підігріваються зацікавленими особами.

Удари по національному престижу наносяться медіавійнами та "мутними" звільненнями та короткими дедлайнами на подачу документів. Про розкол еліт свідчить посилення проросійського лобі, яке штовхає Володимира Зеленського на конфлікт з заходом. Про фіскальну кризу свідчить бажання зупинити реформу митниці та податкової.

Корумпованим елітам немає що їсти. Тому вони хочуть повернутися на ситі потоки, щоб красти.

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