Кортежі та "приватне" шосе: у Зеленського спростували гучну "сенсацію"

Шосе до котеджного містечка під Києвом було побудовано в цілях безпеки і не має стосунку до президента Володимира Зеленського, який там мешкає.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL повідомили в середу, 18 грудня, в Офісі глави держави.

"Об'їзна дорога, побудована до котеджного містечка, була запланована і створена для альтернативного екстреного під'їзду або виїзду жителів і рятувальних служб на випадок блокування основної дороги в разі виникнення надзвичайної ситуації. Це один зі стандартних методів планування протипожежної безпеки житлових об'єктів, міст та інших населених пунктів. Президент України для проїзду до котеджного містечка користується основною дорогою, як і всі інші мешканці", – запевнили в ОП.

У Зеленського спростували "сенсацію" про "особисте" шосе

У Зеленського також додали, що адміністрація котеджного містечка вже готує офіційне спростування щодо будівництва "особливого шосе" з фото й планами роз'яснення.

Крім того, OBOZREVATEL звернувся із запитом до Управління державної охорони щодо відео нібито з кортежем Зеленського, які наробили галасу в мережі.

"Два відеозаписи з автомобільними кортежами в сюжеті "5 каналу", які нібито супроводжували президента України, містять інформацію, що не відповідає дійсності", – відповіли в УДО.

Зазначається, що на першому відео показано спільний кортеж делегацій президента Республіки Білорусь і президента України під час офіційного візиту Олександра Лукашенка в Україну 4 жовтня.

В УДО також повідомили, що на другому відео "5 канал" видав за реальність кадри з серіалу "Слуга народу".

"Подібні маніпулятивні відеозаписи спотворюють реальність, адже кортеж президента України Володимира Зеленського складається з мінімально необхідної кількості автомобілів і рухається в загальному автотранспортному потоці, а дорожній рух для нього не обмежується і не перекривається", – резюмували в Управлінні держохорони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ЗМІ з'явилась інформація, що в селах Рославичі й Іванковичі просто в полі з'явилася асфальтована дорога з сучасним освітленням, яку побудували нібито особисто для Зеленського.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал