Кортеж Зеленського звинуватили в порушеннях ПДР: в Офісі президента відповіли

В Офісі президента заперечують, що кортеж Володимира Зеленського систематично порушує правила дорожнього руху.

Про це повідомило видання "Українська правда" з посиланням на відповідь з ОП.

"Безсумнівно, немає ніяких систематичних порушень ПДР. Це виключно спекулятивне трактування подій", – заявили в Офісі.

У Зеленського додали, що будь-яке порушення ПДР, якщо воно мало місце, фіксується і карається в установленому законом порядку спеціально уповноваженими представниками патрульної поліції.

В ОП підкреслили, що "ніяких винятків для автомобілів співробітників Офісу президента немає і бути не може".

Раніше журналісти "Схем" опублікували матеріал, стверджуючи, що протягом двох останніх місяців фіксували порушення кортежу президента, який нібито перевищував швидкість, перетинав подвійну суцільну і допускав інші порушення.

Як писав OBOZREVATEL, раніше на відео показали, як в центрі Києва кортеж з двох преміальних автомобілів – Mercedes G-class і Toyota Land Cruiser 200 – порушує ПДР і проїжджає по зустрічній прямо перед авто поліції.