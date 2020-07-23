Кортеж Зеленського у Слов’янську потрапив на відео: поліція перекрила рух

У Слов’янську на Донеччині правоохоронці зупинили зустрічний рух на автодорозі, якою до міста їхав кортеж президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляють "Букви", публікуючи відповідне відео (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На карах видно 11 автомобілів, хоча, можливо, їх було і більше. Видання підкреслює, що рух зустрічного автотранспорту поліція призупинила спеціально для проїзду глави держави.

Кортеж Зеленского у Слов’янську (Букви)

Зазначимо, що 23 липня Зеленський прибув на Донеччину із робочим візитом разом із президенткою Швейцарської Конфедерації Симонеттою Зоммаругою. У Слов’янську вони відвідують фільтрувальну станцію, яка розташована в мікрорайоні Артема.

Загалом у рамках запланованих заходів у Донецькій області Зеленський і Зоммаруга зустрілися з представниками місій СММ ОБСЄ, Міжнародного комітету Червоного хреста, системи ООН в Україні та керівництвом Донецької обласної державної адміністрації, а також вивчали гуманітарну ситуацію в області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кортеж Володимира Зеленського був помічений під час візиту до Чернігова. Президента супроводжували близько 15 машин.