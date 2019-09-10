Головна Новини
10 вересня • оновлено в 22:27
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Кортеж Зеленського потрапив на камеру і здивував українців. Відео

36.8т Читати матеріал російською

В мережі опубліковано відео з кортежем президента України Володимира Зеленського під час візиту до Рівненської області.

Ролик виклала журналістка Вікторія Мамотюк на сторінці у Facebook (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

"Вперше бачу такий кортеж — назустріч їдуть фури, дороги не перекриті, авто, що розганяють, відсутні. Мигалок немає, правоохоронців на дорозі немає, "менти" не бігають з намиленими дупами — Володимир Зеленський їде в Острог", — пише вона.

Кортеж Зеленського

Кортеж Зеленського

Скріншот

Новини
Стало відомо, хто заплатив за гучне інтерв'ю Зеленського Боклану

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У мережі викликало ажіотаж відео з кортежем Зеленського, який 19 серпня разом із прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу повертався з Бабиного Яру. Через авто перекрили рух для інших водіїв.

  • Зі свого боку Зеленський заявив, що кількість авто в його кортежі, вдвічі менша, ніж у інших лідерів.

  • Нагадаємо, що в серіалі "Слуга народу" президент Голобородько, якого зіграв Зеленський, їздить на роботу на велосипеді. Ще будучи кандидатом у президенти, він відмовився від поїздок на велосипеді.

  • У своїй передвиборчій програмі Зеленський також обіцяв, що відмовиться від кортежів із охороною, щоб люди не страждали через перекриття доріг.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
70
79
Смішно
26
Цікаво
4
Сумно
25
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
voznyk ruslan
voznyk ruslan
Ну і нормально...а не в одному авто,бо якби воююча країна, а не Данія - як ніяк
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Перепил Недо
Перепил Недо
Как бы ещё подлизнуть, плесень зелёная.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Обоз ,повторяешься тоже самое ты и про кортежи Порошенко писал!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2

Блоги / думки

ads pixel