Кортеж Зеленського потрапив на камеру і здивував українців. Відео

В мережі опубліковано відео з кортежем президента України Володимира Зеленського під час візиту до Рівненської області.

Ролик виклала журналістка Вікторія Мамотюк на сторінці у Facebook (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

"Вперше бачу такий кортеж — назустріч їдуть фури, дороги не перекриті, авто, що розганяють, відсутні. Мигалок немає, правоохоронців на дорозі немає, "менти" не бігають з намиленими дупами — Володимир Зеленський їде в Острог", — пише вона.

Кортеж Зеленського Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У мережі викликало ажіотаж відео з кортежем Зеленського, який 19 серпня разом із прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу повертався з Бабиного Яру. Через авто перекрили рух для інших водіїв.

Зі свого боку Зеленський заявив, що кількість авто в його кортежі, вдвічі менша, ніж у інших лідерів.

Нагадаємо, що в серіалі "Слуга народу" президент Голобородько, якого зіграв Зеленський, їздить на роботу на велосипеді. Ще будучи кандидатом у президенти, він відмовився від поїздок на велосипеді.

У своїй передвиборчій програмі Зеленський також обіцяв, що відмовиться від кортежів із охороною, щоб люди не страждали через перекриття доріг.

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