Слуга народа Александр Юрченко и его помощник Иван Фищенко пойманы НАБУ на взятке за законопроект. Цензор.Нет рассказывает детали резонансного уголовного дела

Беспрецедентное событие – Национальное антикоррупционное бюро просит генерального прокурора Ирину Венедиктову выписать подозрение народному депутату Украины Александру Юрченко – депутату президентской партии Слуга народа.

9 сентября подозрение предъявлено помощнику депутата Юрченко – Ивану Фищенко. Дело полностью вскрывает существование коррупционного механизма внесения правок в законопроекты фракции Слуги народа, а также предполагаемые расценки на подкуп депутатов в комитете по экологии. Теперь судьба дела в руках руководства НАБУ и генерального прокурора, и это дело перед местными выборами может наглядно показать народу какого качества депутатов набирают Слуги.

Источники Цензор.Нет сообщают детали расследования, которые, разумеется, требуют своего подтверждения в Высшем антикоррупционном суде. Александр Юрченко был избран от Слуги народа по 211-му округу Киева, возглавляет подкомитет по вопросам обращения с бытовыми отходами комитета Верховной Рады по энергетике.

9 июля 2020-го года свидетель по делу - некто В.Демченко, встретился с Иваном Фищенко, помощником народного депутата Александра Юрченко, в ресторане "Веранда на Днепре". Демченко сказал, что он представитель иностранной компании, которая занята переработкой твердых бытовых отходов. Демченко сказал, что для успешных инвестиций и постройки мусороперерабатывающего завода его компания заинтересована во внесении изменений в законодательств Украины, и в получении "зеленого тарифа" (т.е. льготной гарантированой оплаты") на продажу электроэнергии для предприятий, занятых переработкой мусора. Хотя с какой стати давать "зеленый тариф" при переработке мусора? Тут и так нет денег для выплат по "зеленому тарифу" для энергетиков, зачем еще одну обузу вешать на бюджет? Но это депутата, видимо, не очень интересовало. Надо внести - внесем.

27 июля Фищенко организовал встречу с Демченко с самим Слугой народа Юрченко на предмет внесения правок в законопроект. Юрченко сказал, что готов внести правки в законопроект, которые подготовит Демченко. На определенных условиях - а условия внесения этих правок Демченко должен обсуждать с его помощником Фищенко.

2 августа Фищенко сообщил Демченко со своего номера в мессенджере о том, что он должен передать ему 13 тысяч долларов за внесение указанных правок.

3 августа Демченко сообщил Фищенко, что его компания согласна с передачей взятки, и просит подтвержить факт внесения правок в законопроект. Через несколько часов Фищенко выслал подтверждение из аппарата Верховной Рады – переданные Демченко правки внесены в законопроект. Юрченко зарегистрировал правки от себя лично в законопроект № 2207-1 "Про управление отходами" от 4.06.2020.

6 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство по делу №42020000000001458. Таким образом, документирование НАБУ народного депутата стало законным.

7 августа Фищенко и Демченко снова встретились в "Веранде на Днепре", и помощник Слуги народа получил затребованные им 13 тысяч долларов.

20 августа Юрченко, Фищенко и Демченко провели новую встречу. На которой якобы обсуждался вопрос о поддержке комитетом представленных депутатом правок. Голоса на записях обсуждают, что за поддержку комитета надо передать 200 тысяч долларов! Голос, очень похожий на голос Юрченко, рассказывает механизм голосования комитета и фракции Слуга народа за такие "коммерческие" правки. Однако передача 200 тысяч долларов не состоялась. Общение депутата Юрченко с Демченко было свернуто - по неизвестной, покамест, причине. Вполне вероятно, что произошла утечка информации. В случае принятия правок Юрченко на комитете, а затем в случае голосования Слуг народа в зале, подозрения во взяточничестве могли быть выдвинуты против всех голосовавших депутатов фракции! Но до этого дело не дошло. На данный момент следствие дотянулось до самого Юрченко. Впрочем, вполне вероятно, что НАБУ записало также переговоры Юрченко с его коллегами по фракции, с теми, кто его назначил на 211-й округ. И тогда в деле могут прозвучать куда более громкие имена. Подождем деталей после суда. Задержать Юрченко НАБУ не может – на это требуется санкция генпрокурора. Слуги народа широко разрекламировали якобы отмену неприкосновенности для народных депутатов, но на самом деле неприкосновенность сохраняется – поскольку необходима санкция генпрокурора. Защитили себя - а иначе Юрченко уже был бы задержан. Высший антикоррупционный суд 14 сентября проведет заседание по избранию меры пресечения для Фищенко, и если ВАКС признает улики достаточными, значит, высока вероятность, что генпрокурор подпишет по нему подозрение и Юрченко пойдет за своим помощником "паровозом". Источники в НАБУ говорят, что не считают саму Венедиктову источником утечки информации. Благодаря ее санкции, состоялось документирование передачи взятки 7 августа. Как минимум, данное решение генпрокурор приняла независимо. НАБУ надеется, что Венедиктова устоит перед давлением Офиса президента. Офис президента и сам Владимир Зеленский в полном объеме проинформированы Генпрокуратурой о деле. Однако пока ни президент ни Офис никаких заявлений не сделали. Даже фракции не сообщили детали дела. Судя по молчанию, ОП выступает против публикации сведений о коррупции Слуги народа перед выборами. Впрочем, в случае большого резонанса упираться никто не будет. Взятка Юрченко и его обещания заставляют посмотреть на другие его правки и голосования в парламенте, и расследовать, в чьих интересах он действовал ранее. По данным наших источников, Офис президента оказывает мощное давление на Венедиктову, чтобы не допустить подписания подозрения Юрченко по каким-либо формальным причинам. Генпрокурор сегодня возвращается из командировки в Харьков, завтра состоится заседание суда по Фищенко. Завтра – решающий день, когда Венедиктова должна будет публично определиться со своей правовой позицией. Все основные детали будут раскрыты на суде по Фищенко. Думаю, если Ирина Венедиктова подпишет подозрение, никаких оснований у Офиса президента ее уволить не будет - ведь не секрет, что ОП пытается ее сбить. На ней, в таком случае, будет держаться все расследование по Юрченко. И сейчас становится ясно, почему Конституционный суд принял решение о "неконституционности" назначения директора НАБУ Артема Ситника, почему президент Зеленский и Офис президента поспешили поддержать КС. Некоторые Слуги явно боятся, что народ узнает о расследованиях НАБУ по Юрченко. Независимость НАБУ от Офиса президента надо защитить как и независимость генерального прокурора. Надеюсь, не коррумпированные силы во фракции Слуг народа сами поднимут вопрос о максимально публичном и полном расследовании данного скандала, чтобы смыть все подозрения о круговой поруке и системном взяточничестве. А депутат Юрченко и президент Зеленский должны перестать прятаться и дать публичную оценку этому суперрезонансному уголовному делу. Ведь как написал в фейсбуке сам задержанный на взятке Иван Фищенко 31 марта 2019-го года - в день триумфа Зеленского в первом туре выборов - "Все будет ЗЕеб#сь!"

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