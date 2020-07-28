Дело не в персоналиях. Дело вообще не фамилиях. Порошенко, Тимошенко, Зеленский - сейчас фамилии не имеют значения. Дело в самой ситуации. А ситуация такова - есть три кандидата. Один предлагает войну. И два предлагают позор.

Вы ж сами наверняка пятьсот раз писали эту банальнейшую истину.

Что тут еще нужно объяснять-то?

Я не понимаю, как можно не видеть, что предвыборная программа этих двоих построена все на том же лозунге - "Главный враг не в Кремле". Абсолютно российский нарратив, да?

И если у государства в Америке было триста лет, чтобы его не смог развалить даже Трамп, то у Украины не было еще ничего. Даже фундамент государственности еще не заложен. Пока лишь только выбраны векторы. Только стратегия определена.

И если клоун-популист не смог развалить Штаты даже с шатдауном, увольнениями всех адекватных профессиональных людей из администрации, правительства, ЦРУ, Пентагона, с судами по вмешательству России, с Помпео и Манафортом, со вскрытием почты Госсекретаря, с "Рашей тудей", хакерами из Fancy Bear и пр. и пр. и пр, то развалить только-только начавшее строиться государство в Украине любой клоун-популист сможет на два счета. Я думаю, понадобится года полтора - два. А тем более с такой поддержкой.

Германия с Францией могут - пока еще могут - позволить себе эксперименты с выбором любых популистов и допуску любых идиотов к управлению страной. Англия может позволить себе любые эксперименты с сотрясанием политической системы. Там этот замок вообще со времен Хартии вольностей строили. Восемьсот лет. По кирпичику.

Украина - не может.

Понятно, что построение работоспособного государства - это основная задача. Но она в первую очередь целиком и полностью зависит от отражения агрессии. А вот об этом как раз - ни слова. Как будто её и нет.

Сначала вообще, в принципе - существование государства. А коррупция вторым пунктом.

Главный враг Украины - не мораторий на землю. Главный враг Украины - Путин.

Коррумпированная страна может существовать. Оккупированная - нет.

Россия с тысяча девятьсот девяносто первого по тысяча девятьсот девяносто восьмой не смогла построить свою государственность. И туда пришел Путин.

Если Украина с две тысячи четырнадцатого по две тысячи двадцать четвертый не сможет построить свою - сюда тоже придет Путин.

И я сейчас имею в веду не "сюда придет свой Украинский Путин". Это не аллегория. Я не в переносном значении.

Я имею в виду - Путин.

А с коррупцией у вас будет бороться Алексей Навальный.

В этот раз вы будете выбирать не ништяки.

В этот раз вы будете выбирать проблемы.

Проблемы, которые предлагает Порошенко - это все то, что есть сейчас. С последующей возможностью решения этих проблем, кстати говоря.

Проблемы, которые предлагает Юля - это все то, что есть сейчас, ПЛЮС. Что плюс? С очень высокой степенью вероятности внутренние волнения, которые с очень высокой степенью вероятности перерастают в гражданскую войну, которая ГАРАНТИРОВАННО перерастает в оккупацию Россией как минимум части страны. Как минимум. Почему так будет - напишу в следующем посте про Юлю.

Проблемы, которые предлагает Зеленский - это все то, что есть сейчас, плюс. Что плюс? Новый схематоз и передел сфер влияния. Которые с достаточно высокой степенью вероятности перерастают во внутренние волнения, которые с очень высокой степенью вероятности перестают в гражданскую войну, которая...

Поэтому. Выберите для себя, какие из проблем на данном этапе являются для вас наименее неприемлемыми. Нарик с Томосом и Допа с коксом - или крыивка в Карпатах и лампа майора ФСБ в подвале.

И голосуйте в этот раз уже не сердцем.

Голосуйте в этот раз уже мозгами.

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