Коронавірусом за кордоном вперше захворів український дипломат: в МЗС ввели особливий режим

Зафіксовано перший випадок зараження українського дипломата коронавірусом за кордоном. Дипустанови до 20 березня переходять на особливий режим роботи.

З такою заявою виступив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в суботу, 14 березня. При цьому країну він не назвав.

"Закордонні дипломатичні представництва тимчасово переходять на дистанційний режим роботи, щоб зберегти дієву мережу допомоги українцям по всьому світу", – сказав Кулеба.

Відзначається, що зарубіжні дипломатичні установи тимчасово, на один тиждень, з 15 до 20 березня включно, переходять на особливий режим, який передбачає дистанційну форму роботи зі зверненнями громадян та посилену обробку запитів громадян.

"Особливий режим роботи – це не закриття наших посольств і консульств. Йдеться лише про тимчасові захисні заходи для працівників дипслужби і переведенні в онлайн і дистанційну форму всюди, де це можливо. Всі продовжують працювати в режимі максимальної мобілізації. Навантаження божевільне, не скрізь ми маємо достатні ресурси, але ми робимо все, щоб оперативно вирішувати проблеми", – додав Кулеба.

Гаряча лінія МЗС для українців за кордоном буде працювати без змін і вже посилена додатковими можливостями для обробки звернень.

Дмитро Кулеба УНІАН

Як писав OBOZREVATEL, Кабінет міністрів з 17 березня по 3 квітня тимчасово обмежив перетин державного кордону на літаку, поїзді і автобусі для іноземців через загрозу поширення COVID-19.

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