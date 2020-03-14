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14 березня • оновлено в 18:27
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Коронавірусом за кордоном вперше захворів український дипломат: в МЗС ввели особливий режим

8.3т
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Зафіксовано перший випадок зараження українського дипломата коронавірусом за кордоном. Дипустанови до 20 березня переходять на особливий режим роботи.

З такою заявою виступив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в суботу, 14 березня. При цьому країну він не назвав.

"Закордонні дипломатичні представництва тимчасово переходять на дистанційний режим роботи, щоб зберегти дієву мережу допомоги українцям по всьому світу", – сказав Кулеба.

Відзначається, що зарубіжні дипломатичні установи тимчасово, на один тиждень, з 15 до 20 березня включно, переходять на особливий режим, який передбачає дистанційну форму роботи зі зверненнями громадян та посилену обробку запитів громадян.

"Особливий режим роботи – це не закриття наших посольств і консульств. Йдеться лише про тимчасові захисні заходи для працівників дипслужби і переведенні в онлайн і дистанційну форму всюди, де це можливо. Всі продовжують працювати в режимі максимальної мобілізації. Навантаження божевільне, не скрізь ми маємо достатні ресурси, але ми робимо все, щоб оперативно вирішувати проблеми", – додав Кулеба.

Гаряча лінія МЗС для українців за кордоном буде працювати без змін і вже посилена додатковими можливостями для обробки звернень.

Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба

УНІАН

Як писав OBOZREVATEL, Кабінет міністрів з 17 березня по 3 квітня тимчасово обмежив перетин державного кордону на літаку, поїзді і автобусі для іноземців через загрозу поширення COVID-19.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Особа
Дмитро Кулеба
Місце
Україна
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Да как то плевать. Они на работе. Они сами знают, что и как. Вперед.
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