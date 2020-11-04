Коронавірусом у "Слузі народу" заразилися 19 нардепів
Станом на середу, 4 листопада, 19 народних депутатів із парламентської фракції "Слуга народу" хворіють на коронавірус.
Про це повідомив глава фракції Давид Арахамія на брифінгу під Конституційним судом у Києві, передає "Укрінформ".
"У нас станом на зараз 19 хворих тільки в нашій фракції", – сказав Арахамія.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
народний депутат України від фракції "Слуга народу" Олексій Мовчан захворів на коронавірус COVID-19. Перед місцевими виборами він їздив на Донбас, де зустрічався з воїнами ЗСУ.
16 жовтня стало відомо, що заразився нардеп Микола Тищенко.
Також небезпечною хворобою заразився перший заступник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Він провів у лікарні 16 днів і виписався 20 жовтня.
А "слуга народу" Роман Грищук захворів на COVID-19 разом зі своєю дружиною ще в середині серпня.
Не оминула хвороба і нардепа-спортсмена Жана Беленюка.