Коронавірусом у "Слузі народу" заразилися 19 нардепів

Станом на середу, 4 листопада, 19 народних депутатів із парламентської фракції "Слуга народу" хворіють на коронавірус.

Про це повідомив глава фракції Давид Арахамія на брифінгу під Конституційним судом у Києві, передає "Укрінформ".

"У нас станом на зараз 19 хворих тільки в нашій фракції", – сказав Арахамія.

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