Коронавірусом у Раді заразилися майже 100 осіб

Карина Бондаренко Політика 06:10, 15.10.2020 Оновлено: 06:12, 15.10.2020

Коронавірусом у Верховній Раді України заразилися майже 100 осіб. З них до 60 хворих – народні депутати і до 30 інфікованих – в апараті парламенту.

Про це 14 жовтня повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, пише "ТСН".

"Понад 20 людей всього перехворіло в апараті, також у нас кілька осіб додатково захворіли на цьому тижні. Я думаю, що ми десь до 30 доходимо вже, це по апарату. По народним депутатам останні показники сьогодні не готовий сказати, але до 60 всього подолали або хворіють і майже кожен день у нас – додаткові хворі", – сказав Разумков.

Він зазначив, що парламент не буде йти на карантин у зв'язку з епідемією COVID-19, оскільки це єдина законодавча організація в Україні. Однак зміни в режим роботи Ради можуть бути внесені.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Верховній Раді України за день коронавірус виявили у десяти народних депутатів. Через спалах захворювання на нараді голів фракцій було прийнято рішення скасувати пленарні засідання.

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