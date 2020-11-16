Коронавірусний місцевий сепаратизм: від анархії та охлократії до розвалу української держави
Про невігласів у центральній владі мовлено багато, але й про неадекватів у місцевій владі теж варто говорити.
Країна перебуває на межі катастрофи, а міські голови змагаються у тому, хто краще потролить Зеленського і Уряд.
Я ще розумію, хоча й не підтримую, передвиборчий популізм міських голів у яких 2 тур виборів. Але відмовляюся розуміти міських голів, які переобралися на новий термін й теж граються у політичну війну з Києвом.
Нагадаю, що за останні роки бюджети обласних центрів за рахунок тотального зменшення бюджетів сільських районів, містечок і міст обласного підпорядкування та областей зросли в геометричній прогресії. Тож багато так званих мерів стали відчувати себе "величними і сонцесяйними" за рахунок бюджетних грошей, тобто коштів громадян. Вони навчилися щорічно перестилати асфальт і перекладати плитку з бордюрами, упорядкувати парки та встановлювати фонтани…братніми фірмами і за цінами, які в кілька раз перевищують реальні!
Отримавши фінансовий і адмінресурс поведінка нових місцевих князьків почала повторювати поведінку колишніх київських можновладців, які раніше в ручну й не безкоштовно ділили державний бюджет.
Як правильно й по-державницьки діяти місцевому самоврядуванню в час пандемії?
Треба пропонувати і вимагати прийняття ефективних рішень державною владою, а не змагатися у тому, хто прикольніше відмовиться виконувати рішення Уряду.
У мене питання до Віталія Кличка, очільника Асоціації міст України:
може нині доречніше зібрати правління Асоціації міст разом з Урядом?
Нагадаю, що останнє офіційне зібрання міських голів у Києві було в 2017 році!
Як українець, громадянин і науковець звертаюся до всіх можновладців
і політиків з вимогою зупинитися у змаганні з охлократії, анархії і популізму, бо за вашими егоїстичними і неадекватними діями настане розвал української держави.
Отож, пропоную на час карантину оголосити мораторій на політичне взаємопоборювання, а натомість узгодити спільний план дій та сформувати Уряд національного порятунку
для захисту життя людей і держави.
А політичну боротьбу між партіями та політиками продовжимо на наступний день після перемоги над пандемією!