Коронавірусний місцевий сепаратизм: від анархії та охлократії до розвалу української держави

Микола Томенко Політика 09:51, 16.11.2020 Оновлено: 09:57, 16.11.2020

Про невігласів у центральній владі мовлено багато, але й про неадекватів у місцевій владі теж варто говорити.

Країна перебуває на межі катастрофи, а міські голови змагаються у тому, хто краще потролить Зеленського і Уряд.

Я ще розумію, хоча й не підтримую, передвиборчий популізм міських голів у яких 2 тур виборів. Але відмовляюся розуміти міських голів, які переобралися на новий термін й теж граються у політичну війну з Києвом.

Нагадаю, що за останні роки бюджети обласних центрів за рахунок тотального зменшення бюджетів сільських районів, містечок і міст обласного підпорядкування та областей зросли в геометричній прогресії. Тож багато так званих мерів стали відчувати себе "величними і сонцесяйними" за рахунок бюджетних грошей, тобто коштів громадян. Вони навчилися щорічно перестилати асфальт і перекладати плитку з бордюрами, упорядкувати парки та встановлювати фонтани…братніми фірмами і за цінами, які в кілька раз перевищують реальні!

Отримавши фінансовий і адмінресурс поведінка нових місцевих князьків почала повторювати поведінку колишніх київських можновладців, які раніше в ручну й не безкоштовно ділили державний бюджет.

Як правильно й по-державницьки діяти місцевому самоврядуванню в час пандемії?

Треба пропонувати і вимагати прийняття ефективних рішень державною владою, а не змагатися у тому, хто прикольніше відмовиться виконувати рішення Уряду.

У мене питання до Віталія Кличка, очільника Асоціації міст України:

може нині доречніше зібрати правління Асоціації міст разом з Урядом?

Нагадаю, що останнє офіційне зібрання міських голів у Києві було в 2017 році!

Як українець, громадянин і науковець звертаюся до всіх можновладців

і політиків з вимогою зупинитися у змаганні з охлократії, анархії і популізму, бо за вашими егоїстичними і неадекватними діями настане розвал української держави.

Отож, пропоную на час карантину оголосити мораторій на політичне взаємопоборювання, а натомість узгодити спільний план дій та сформувати Уряд національного порятунку

для захисту життя людей і держави.

А політичну боротьбу між партіями та політиками продовжимо на наступний день після перемоги над пандемією!

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