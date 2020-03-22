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22 березня • оновлено в 23:49
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Коронавірус знайшли у нардепа від партії Медведчука – Гончаренко

22.4т
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У народного депутата України Олександра Лукашева виявлено коронавірус COVID-19. Нардеп є членом партії Віктора Медведчука "Опозиційна платформа - За життя".

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

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Олександр Лукашев

Олександр Лукашев

Зазначимо, що Лукашев обіймає пост першого заступника голови комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

18 березня Лукашев разом з групою колег, серед яких Сергій Шахов, Сергій Вельможний, Богдан Горбань і Олександр Сухов, здав тест на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від групи "Довіра" Сергій Шахов став першим на Київщині хворим на коронавірус. Також захворіла його дружина.

Нардепа госпіталізували в Олександрівську лікарню Києва.

Депутат Сергій Вельможний, який заперечував у себе наявність коронавірусу, також згодом поскаржився на нездужання і чекає результатів нових тестів.

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Автор
Павло Заяц
Тема
Коронавірус
Особа
Сергій Шахов
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України "Опозиційна платформа - За життя"
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