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7 березня • оновлено в 15:38
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Коронавірус у Волошина: з'ясувалася скандальна інформація

1.8т
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Розширені результати аналізів на коронавірус у народного депутата України від "Опозиційною платформи – За життя" Олега Волошина досі не готові.

Скандальную ситуацію описала журналістка Соня Кошкіна в Telegram-каналі, уточнивши, що після того, як стало відомо про підозру, не було дотримано елементарних заходів безпеки.

"Як відомо, вчора з'ясувалося, що депутат від ОПЗ Олег Волошин 27 лютого зустрічався з французьким парламентарем, у якого нині діагностовано короновірус. Оскільки симптомів жодних, по поверненню до України, у Олега не було, він спокійно собі ходив до ВР, зі всіма спілкувався, працював. І на засіданні в середу, коли зійшлися в залі два уряди – старий і новий, і навіть Президент виступав, теж був", – розповіла Кошкіна.

Олег Волошин

Олег Волошин

TK Media

За її словами, людину з підозрою на можливий короновірус до медичного закладу необхідно доставляти на спеціально обладнаному транспорті, а супроводжувати повинні медпрацівники в спеціальній захисному одязі. Але Волошину довелося добиратися самостійно.

"Але оскільки це – середина дня, центр міста і взагалі перший випадок підозри в Києві, до лікарні довелося добиратися самостійно. Благо, Олександрівська від ВР неподалік. Сподіваюся, він без водія поїхав. У клініці взяли аналізи. У відповідь на резонне питання про те, коли будуть результати, відповіли: після свят. так, саме так", – зазначила Кошкіна.

За її словами, в Олександрівці беруть тільки первинні аналізи, а розширеними займається спеціальна лабораторія, яка працює "за не дуже напруженим графіком".

"Для того, щоб цей графік переглянути, треба було вмикати секретаря РНБО Данілова і нового главу МОЗ Ємця. Новий термін отримання основного результату – сьогодні після обіду. Поки що деякі члени ОПЗЖ, які близько спілкувалися з Волошиним в останні дні, добровільно влаштували собі домашній карантин" , – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший тест на коронавірус у Волошина виявився негативним,

Співголова фракції ОТЗЖ Вадим Рабинович запропонував відправити всю Верховну Раду на 14-денний карантин у Нові Санжари.

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Автор
Дмитро Гриневич
Тема
Коронавірус
Особи
Соня Кошкіна, LB Олег Волошин
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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