Коронавірус у Волошина поки не підтвердився: у чому пастка

Тест на коронавірус COVID-19 народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Олега Волошина, який був ізольований після поїздки до Франції, виявився негативним.

Про це повідомила журналістка Соня Кошкіна. При цьому політик повинен пробути на карантині близько 2-3 тижнів, оскільки інкубаційний період коронавірусу може тривати до 21 доби.

Олег Волошин Корреспондент.net

На своїй сторінці в Facebook Волошин заявив, що "вся ця історія стала для багатьох тестом на людяність і адекватність".

"Ніякого коронавіруса у мене немає. Хорошу новину повідомив особисто Дмитро Разумков, який тримав всю цю ситуацію особисто під контролем і взагалі повівся вчора і як прекрасний спікер, і просто як справжня людина", – написав він.

Зазначимо, в кінці лютого нардеп контактував із зараженим коронавірусом французьким колегою.

Він спілкувався з депутатом Національної асамблеї Жаном-Люком Рейтцером. Останній підчепив COVID-2019 і був поміщений у реанімацію.

Після цього український політик приїхав до парламенту і весь день просидів у залі засідань, активно роздавав інтерв'ю наближеним до Віктора Медведчука телеканалам.

Згідно з китайським протоколом, всі, хто контактував із Волошиним, повинні бути ізольовані. Соня Кошкіна раніше повідомляла, що деякі нардепи вже влаштували собі добровільний карантин.

За даними OBOZREVATEL, член ОПЗЖ уже проходив тест на цю хворобу, який також був негативним. Очевидно, йдеться про повторне дослідження.

Як писав OBOZREVATEL, співголова фракції ОПЗЖ Вадим Рабинович запропонував відправити всю Верховну Раду на 14-денний карантин у Нові Санжари. Серед плюсів своєї ідеї він назвав "прийняття законів у турбокоронарежимі".

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