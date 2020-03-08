Коронавірус у Раді? Волошин розповів OBOZREVATEL про результати тесту

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Олег Волошин, який контактував з хворим на коронавірус французьким депутатом Жаном-Люком Рейтцером, пройшов медичний тест. Результат виявився негативним і небезпечної недуги у політика немає.

Про це сам Олег Волошин розповів у коментарі OBOZREVATEL. За його словами, він добре себе почуває, ніяких респіраторних захворювань немає, і не було останні тижні.

"У мене хороший фізичний стан, не було ознак хвороби, температура не піднімалася. Як тільки побачив інформацію про те, що пан Рейтцер хворий на коронавірус, відразу вирішив здати тест. Ніхто "за руки" з парламенту мене не виводив, це точно. Мені практично паралельно подзвонили спікер Верховної Ради Дмитро Разумков і глава Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов. Завдяки їхній допомозі мені вдалося оперативно обстежитися і отримати результати. Все в нормі", – пояснив Волошин.

Він також додав, що тепер будь-які розмови про ізоляцію його сім'ї, журналістів і Верховної Ради є абсурдними. Але сам нардеп добровільно вирішив залишитися вдома і побути на всякий випадок "на м'якому карантині" до середини наступного тижня.

Як повідомляє France 24, 68-річного Жана-Люка Рейтцера госпіталізували в лікарню в четвер, 5 березня. Лікарі діагностували у нього COVID-2019.

Народний депутат від ОПЗЖ Олег Волошин проводив з ним зустріч у Франції вранці, 29 лютого. Після того, як стало відомо про хворобу Рейтцера, деякі нардепи і ЗМІ зажадали ізолювати Волошина і всіх, хто з ним контактував на 14 днів і помістити на карантин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до України приїде група експертів із ВООЗ, яка допоможе організувати протиепідемічні заходи через загрозу COVID-19 в нашій країні.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!