Коронавірус у Раді: Разумков відзвітував про інфікованих нардепів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що на сьогодні у Верховній Раді ані серед нардепів, ані серед працівників апарату немає хворих на COVID-19.

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Про це він повідомив у інтерв'ю Радіо Свобода. Він нагадав, що раніше 10 народних депутатів перенесли захворювання. Він також припустив, що їх могло бути до 15 осіб, "тому що, можливо, не всі про це повідомили".

"Станом на сьогодні хворих, на щастя, – я сподіваюся, що так буде і в подальшому, – у парламенті народних депутатів немає", – зазначив Разумков.

Він додав, що, за його інформацією, серед працівників апарату Верховної Ради хворих на коронавірус також не було зафіксовано.

"Мені важко сказати про усіх помічників, тому що у народного депутата багато помічників, які працюють на громадських засадах. І 100% не можу дати. Однак, наскільки мені відомо, хворих немає. Скажімо так: нам ця інформація не надходила, не повідомляли", – сказав спікер парламенту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про перший негативний результат тесту на коронавірус повідомила нардепка Анна Скороход, яка потрапила в лікарню зі своїм новонародженим сином.