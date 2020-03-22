Коронавірус у Раді: нардеп розповів, хто в групі ризику

У Верховній Раді України під загрозою зараження коронавірусом опинилася група людей, які контактували з хворим народним депутатом Сергієм Шаховим.

Про це в ефірі ObozTV розповів народний депутат України від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин, який також спілкувався з Шаховим.

Юрчишин зазначив, що він здав тест на коронавірус, проте результати будуть відомі лише через 4-5 днів.

Нардеп зазначив, що екологічний комітет парламенту у повному складі працює з дому.

"Цей той комітет, на який 13 березня Шахов прийшов, побув 10 хвилин і пішов. Цього достатньо для того, щоб, з одного боку, відзначитися на комітеті, але при цьому перенести своїх колег до групи ризику", - розповів політик.

Також, за його словами, дистанційно працюють ті члени апарату Верховної Ради, які були на цьому засіданні, і журналісти, які приймали Шахова на ефірах.

rada.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Народний депутат Сергій Шахов заразився коронавірусом, ймовірно, після поїздки на курорт Куршевель (Франція).

Після повернення Шахов спілкувався з представниками нового Кабінету міністрів.

Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що Рада не буде закриватися на карантин, незважаючи на хворого Шахова.

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