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22 березня • оновлено в 07:03
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Коронавірус у Раді: нардеп розповів, хто в групі ризику

1.9т
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У Верховній Раді України під загрозою зараження коронавірусом опинилася група людей, які контактували з хворим народним депутатом Сергієм Шаховим.

Про це в ефірі ObozTV розповів народний депутат України від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин, який також спілкувався з Шаховим.

Юрчишин зазначив, що він здав тест на коронавірус, проте результати будуть відомі лише через 4-5 днів.

Нардеп зазначив, що екологічний комітет парламенту у повному складі працює з дому.

"Цей той комітет, на який 13 березня Шахов прийшов, побув 10 хвилин і пішов. Цього достатньо для того, щоб, з одного боку, відзначитися на комітеті, але при цьому перенести своїх колег до групи ризику", - розповів політик.

Також, за його словами, дистанційно працюють ті члени апарату Верховної Ради, які були на цьому засіданні, і журналісти, які приймали Шахова на ефірах.

Коронавірус у Раді: нардеп розповів, хто в групі ризику

rada.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Коронавірус Карантин в Україні
Особи
Ярослав Юрчишин Сергій Шахов
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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