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6 квітня • оновлено в 14:35
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Олександр Дубінський
Олександр Дубінський
Народний депутат України Всі статті автора

Коронавирус у настоятеля Киево-Печерской Лавры: перед Б-гом все равны

5.7т
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Почитал абсолютно дикие комментарии людей, называющих себя христианами ПЦУ, которые радуются новостям о возможной болезни коронавирусом у настоятеля Киево-Печерской Лавры Владыки Павла.

Не могу понять только одного.

Как Всевышний умудрился дать вам свою церковь, и при это не дать мозги.

Они нужны для того, чтобы понять, что перед Б-гом все равны, и все пожелания возвращаются сторицей.

Желаю Владыке крепкого здоровья.

И вам всем тоже.

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Автор
Олександр Дубінський Олександр Дубінський
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Александра Дубинского
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Коментарі
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Комментарии на сайте не модерированы
Харченко Александр
Харченко Александр
Никакого сочувствия гунДяевскому прихвостню. Пусть покоится с миром. Отслужился уже " пастырь" Дьявола....
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Yevchuk Ruslan
Yevchuk Ruslan
Людина яка закликала не звертати увагу на хворобу і карантин, певно щоб бізнес не просів,і наразила на небезпеку тисячі,або й мільйони людей, сам захворів. Іронія долі. До речі,депутате Дубінський,кризи немає,але хтось і далі пиз,,ить наші гроші,не дивлячись на те що ви при владі. Розберіться з цією проблемою будь ласка
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
не твой ли комментарий по тому персонажу? или после появлений 24 квартир и Ыл. авто записанных на бабушку что то поменялось? ---Поп, который ездит на Mercedes-Benz S600 ценою в 4 млн. грн., подаренный ему казначеем Януковича Виктором Полищуком — прок-линает журналистов за вопросы о роскошной машине и хам-ском поведении. Ни в коем случае не хочу обидеть чувства верующих, но владыка Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь), кажется, не просто хан-жа. Он мер-зок в своей мелочности и боязни потерять мирские блага. Его личный бог наказывает не тех, кто покушается на целостность Украины. И не тех, кто обворовывает страну. Бог этого лавочника, торгующего спасением души, наказывает тех, кто мешает ему ездить на лимузине, который купили бан-диты — за деньги, украденные у народа. Бог этого жадного до роскоши и почитания человечка наказывает полицию, которая препятствует его нарушениям на дороге. А еще, оказывается, бог этого мелкого мер-завца наказывает тех, кто осмеливается задавать попу вопросы о его роскошной жизни в то время, как его паства бедствует… Истинно говорят, когда бог хочет наказать — лишает человека разума.
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Політика

Коронавірус. Найважливіше

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