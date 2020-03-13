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13 березня • оновлено в 16:30
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"Коронавірус не завадить!" У Порошенка нагадали про "червоні лінії" для влади

4.4т
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Українська влада, користуючись тим, що увага суспільства зосереджена на пандемії коронарірусу, вирішила задовільнити забаганку Москви та підписала "Рішення тристоронньої контактної групи про заснування так званої Консультативної ради".

Про це заявили у партії "Європейська солідарність", заява з'явилася на сайті пресслужби політсили.

На думку парламентарів, "рішення" є категорично неприйнятним, оскільки повністю ігнорує безпекову складову та всупереч Мінським домовленостям концентрується виключно на політичних питаннях.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

"Більш того, цим "рішенням" визнається правосуб’єктність російських окупантів як окремої переговорної одиниці, а наша команда їхній легітимізації протидіє шостий рік і ніколи на це не погоджувалася. Російська Федерація, яка де-юре і де-факто є агресором проти України, цим "рішенням" ставиться на один щабель із ФРН, Францією та ОБСЄ. Таким чином кремлівська версія про "внутрішній конфлікт в Україні" отримує визнання з боку самої України, а Росія видає із себе "миротворицю", – зауважили у "ЄС".

У партії вважають, що згоду на підписання цього документу дав особисто Володимир Зеленський, однак у нього ще є шанс публічно відмежуватися від цього "рішення".

"Схоже, в пам’яті Зеленського ті червоні лінії, що напередодні Нормандського саміту в Парижі накреслило йому суспільство, потьмяніли. І тому назріває потреба навіть в цих надскладних умовах, ще раз зібратися, щоби їх поновити.

Тож застерігаємо владу, яка виявилася абсолютно неспроможною підготувати країну до атаки коронавірусу, – не користатися ситуацією, пов’язаною із обмеженням масових заходів, щоб протягнути низку антиукраїнських рішень в інтересах Москви. Закликаємо Францію, Німеччину та ОБСЄ не підтримувати "рішення", оскільки воно суперечить національним інтересам України та виписано на користь Росії", – заявили депутати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасники Тристоронньої контактної групи у Мінську на зустрічі 11 березня підписали домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Seleznev Pavel
Seleznev Pavel
Наверное многие слышали о том, что в средние века рядом с Русью существовало мощное государство, занимавшееся грабежом всех соседей - Хазария или Хазарский каганат. Но мало кто знает, что хазары, обложившие данью почти всех соседей, имели уникальное государственное построение ибо несмотря на то, что народ составляли мусульмане, вся правящая "элитка" была иудейской. Точно такую же структуру имеют и многие современные страны, особенно США и Британия, а также Украина после иудейского переворота 2014 года.
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Seleznev Pavel
Seleznev Pavel
https://www.obozrevatel.com/location/ukraina/
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Экс-президент Украины Петр Порошенко уехал из незалежной. Причем сделал он это накануне своего возможного ареста. В пятницу 13-го лидера «Еврпейской Солидарности» ждали на допрос в ГБР (Госбюро расследования). И по слухам, там ему собирались вручить подозрение и потребовать его ареста. Причем об этом говорилось с уверенностью в 99,9%.многие в незалежной уверены, что возвращаться Порошенко не намерен. “Втік Петро і більше його не побачимо” (Сбежал Петр и больше мы его не увидим) — пишут в соцсетях. Действительно, после того, как на Украине сменился генпрокурор, ситуация для Порошенко стала угрожающей. Прежде многочисленные подозрения в адрес экс-президента блокировал генпрокурор Рябошапка. Именно за это он и лишился своей должности, после чего стало ясно: Петру Алексеевичу обвинений хотя бы по одному делу ( а всего их более 10) — не избежать. На допрос 13 марта многие на Украине возлагали большие надежды: мол, никуда теперь Порошенко не денется, его вызывают для вручения подозрения и вполне вероятно — ареста. Однако экс-президент успел скрыться. И возможно, по тому самому старому «паспорту прикрытия», который ему выдали в СБУ еще в бытность его главой государства — для тайной поездки на Мальдивы. Ищи его теперь, свищи.
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