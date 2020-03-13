"Коронавірус не завадить!" У Порошенка нагадали про "червоні лінії" для влади

Українська влада, користуючись тим, що увага суспільства зосереджена на пандемії коронарірусу, вирішила задовільнити забаганку Москви та підписала "Рішення тристоронньої контактної групи про заснування так званої Консультативної ради".

Про це заявили у партії "Європейська солідарність", заява з'явилася на сайті пресслужби політсили.

На думку парламентарів, "рішення" є категорично неприйнятним, оскільки повністю ігнорує безпекову складову та всупереч Мінським домовленостям концентрується виключно на політичних питаннях.

Петро Порошенко

"Більш того, цим "рішенням" визнається правосуб’єктність російських окупантів як окремої переговорної одиниці, а наша команда їхній легітимізації протидіє шостий рік і ніколи на це не погоджувалася. Російська Федерація, яка де-юре і де-факто є агресором проти України, цим "рішенням" ставиться на один щабель із ФРН, Францією та ОБСЄ. Таким чином кремлівська версія про "внутрішній конфлікт в Україні" отримує визнання з боку самої України, а Росія видає із себе "миротворицю", – зауважили у "ЄС".

У партії вважають, що згоду на підписання цього документу дав особисто Володимир Зеленський, однак у нього ще є шанс публічно відмежуватися від цього "рішення".

"Схоже, в пам’яті Зеленського ті червоні лінії, що напередодні Нормандського саміту в Парижі накреслило йому суспільство, потьмяніли. І тому назріває потреба навіть в цих надскладних умовах, ще раз зібратися, щоби їх поновити.

Тож застерігаємо владу, яка виявилася абсолютно неспроможною підготувати країну до атаки коронавірусу, – не користатися ситуацією, пов’язаною із обмеженням масових заходів, щоб протягнути низку антиукраїнських рішень в інтересах Москви. Закликаємо Францію, Німеччину та ОБСЄ не підтримувати "рішення", оскільки воно суперечить національним інтересам України та виписано на користь Росії", – заявили депутати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасники Тристоронньої контактної групи у Мінську на зустрічі 11 березня підписали домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО.

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