Коронавірус – не перешкода: Зеленський хоче якомога швидше зустрітися з Путіним

Президент України Володимир Зеленський хоче провести новий раунд переговорів із главою Росії Володимиром Путіним у "нормандському форматі" в найближчі місяці, не чекаючи закінчення пандемії COVID-19.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail, переклад якого опублікував сайт Офісу президента.

"Ми повинні зробити все, щоб у найближчі місяці у нас була зустріч у "нормандському форматі", не чекаючи закінчення пандемії. Принаймні ми все для цього робимо", – сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що обговорював із представниками Німеччини і Франції припинення вогню на Донбасі. Після оголошення карантину саме в ці країни були відправлені українські делегації.

Також Зеленський зазначив зміни в складі делегації у Тристоронній контактній групі, до якої увійшли "люди, які не просто слухають і говорять, але й ухвалюють рішення".

Володимир Зеленський (фото - сайт Офісу президента)

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Офісі президента заявили, що Україна зробила все необхідне для проведення нової зустрічі "нормандської четвірки". Переговори розраховують провести до кінця 2020 року.

Нагадаємо, попередня зустріч Зеленського і Путіна в "нормандському форматі" пройшла 9 грудня минулого року.