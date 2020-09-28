Береза розповів про незвичні симптоми COVID-19 у себе та дружини

Кандидат у мери Києва Борислав Береза, який заразився COVID-19, спершу відчув лише закладеність носа та навіть отримав інший діагноз – синусит.

Про перебіг коронавірусу лідер "Екопартії Берези" розповів на своїй сторінці у Facebook. Він повідомив, що такий самий симптом спершу з'явився в його дружини Наталії. Це трапилося 23 вересня.

Сам Береза звернувся до лікаря 25 вересня. Подружжю поставили однакові діагнози.

"Але на вихідних у Наташі зник нюх. Вона так і сказала, що нюх зник. Я делікатно зауважив, що нюх вона втратила років 27 тому, і отримав по лобі. Незважаючи на факт домашнього насильства, ми ухвалили рішення вирушити не на зняття побоїв, а все ж здати (тести. – Ред.) на короновірус всією сім'єю", – пожартував політик.

Він додав, що в нього з дружиною також була незвично низька температура. У Берези – від 33,3 до 34,5, у його другої половини – у районі 34,7 градуса. У дітей жодних симптомів не було.

"У Наташі тест показав COVID-19, а у нас, що вірусу немає. Але моє самопочуття все ж ніби натякало, що не все так добре. Плюс важке дихання, кашель і хрипи у верхній частині грудей мотивували лікаря рекомендувати мені повторний ПЛР-тест. Він показав, що таки "корона", – написав кандидат у мери столиці.

Він додав, що проконсультувався щодо лікування в українських та ізраїльських лікарів.

"Протоколи лікування абсолютно різні. І головна відмінність, що ізраїльтяни жорстко проти антибіотиків, а наші вже виписали їх мені та дружині. У підсумку вирішили лікуватися за ощадливим протоколом", – розповів політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше від ускладнень COVID-19 померла дружина першого заступника ірпінського міського голови Олександра Маркушина.