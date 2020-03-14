Питання cтримування темпів поширення коронавірусу Covid-2019 стало серйозним випробуванням для влади на центральному рівні і всієї системи охорони здоров'я. Україна втрачає час, і державі потрібно терміново проявити рішучість і професіоналізм.

Про це для ZN,UA пише генеральний директор універсальної клініки "Оберіг" Віктор Рибчук. Нижче наводимо повний текст без змін.

Якщо швидко застосовані в Китаї радикальні заходи дають позитивні результати, то в Європі ліберальні заходи, застосовані з запізненням, ведуть до стрімкого поширення вірусу. За даними Центру системних досліджень і інжинірингу при університеті Джонса Хопкінса, за добу кількість хворих в Італії збільшилася на 2705, в Іспанії – на 2955, Німеччині – 1597, Франції – 1393, в Швейцарії – на 487 осіб.

Аналіз рішення РНБО України і пропозицій МОЗ, підготовлених і оприлюднених ЗМІ, свідчить, що на центральному рівні ми діємо нерішуче, втрачаємо дорогоцінний час і приймаємо половинчасті рішення. Місцеві органи влади – більш швидкі і дієві.

В Україні ввели карантин через коронавірус. Але цього замало

Вивчення динаміки поширення коронавірусу і щоденної реакції на це владних органів різних країн свідчить, що єдиним ефективним засобом боротьби є соціальна ізоляція, яка досягається застосуванням жорсткої відповідальності за її недотримання з боку як юридичних, так і фізичних осіб.

Введення карантину для навчальних закладів – захід правильний, але недостатній. Продовжують працювати спортивні секції, і не тільки вони. Вчора мені довелося переконувати маму відмовитися від тренування сина в хокейній секції. Частина студентської молоді сприйняла карантин як канікули. Необхідно терміново внести зміни в закони, якими ввести жорстку (підкреслюю – жорстку) відповідальність як керівників юридичних осіб, так і фізичних осіб за недотримання умов карантину і обсервації. Можна безвідповідально ставитися до свого здоров'я, це – вибір кожного, але не можна наражати на смертельну небезпеку громадян. За це повинна бути відповідальність.

На жаль, ми втрачаємо час на закритті кордонів, а заходи, які будуть застосовувати при поверненні громадян із зон спалаху COVID, недостатні. Вимірювання температури в місці перетину кордону визнано ВООЗ неефективним, а використання експрес-тест-систем не тільки не виключає можливість потрапляння громадян з COVID в соціум, а й створює додаткові загрози, оскільки при невиявлених COVID на ранній стадії, громадяни будуть його поширювати. Цитую лише 2-й і 3-й пункт інструкції експрес-тестів, закуплених МОЗ: "п.2. На ранніх стадіях захворювання результат тесту може бути негативним. П.3. Через обмеження методу виявлення негативного результату тесту цього реагенту можна виключати можливість зараження".

Потрібна 14-денна обсервація, як це роблять в Ізраїлі, як це зроблено в Польщі та на Мальті. Всі громадські заходи, конференції, театральні вистави і т.п. потрібно заборонити, а не обмежувати кількістю в 200 осіб, а в Києві – 60 осіб. У Сінгапурі, де ретельно відстежували кожен випадок інфікування, переконалися, що нічого "святого" у коронавірусц немає. Найбільшим кластером поширення виявилася церква. Це до питання, чи потрібно на період карантину припинити службу Божу.

Вимагає перегляду рекомендований Міністерством охорони здоров'я порядок дій громадян при підозрі на коронавірус. У багатьох країнах Європи враховують досвід Італії – не рекомендують відправлятися до сімейного лікаря або в лікарню. Треба подзвонити по телефону, залишити координати і не виходити з дому 5 – 6 днів, а якщо стан погіршується – відправитися в спеціалізований заклад, де проведуть тестування на COVID.

У деяких країнах це рекомендують робити в пунктах забору, які знаходяться не в приміщенні, а на відкритому повітрі біля корпусів лікарні. Це надзвичайно важливо, оскільки в перевантажених системах охорони здоров'я смертність в кілька разів вище. Деякі аналітики наводять цифру – увосьмеро.

Ми повинні вберегти систему охорони здоров'я від колапсу і терміново, терміново – підкреслюю, виділити не 100 мільйонів гривень на закупівлю засобів індивідуального захисту для міністерств, відомств і державного резерву, а закупити обладнання для лікарень усіх обласних центрів, щоб можна було проводити аналізи, закупити апарати штучної вентиляції легенів в відділення інтенсивної терапії та індивідуальні засоби захисту для лікарів.

Контакти з лікарями, які працюють в комунальних установах, і колегами з приватного сектора, свідчать, що індивідуальних засобів захисту (масок, респіраторів, окулярів, спеціальних халатів) недостатньо або вони майже відсутні. Не забезпечивши лікарні всім необхідним, паніку, яка вже охоплює поліклініки, нам не подолати. І відповідальність тут потрібно покладати не на лікарів.

Подейкують, що до вивезення індивідуальних засобів за кордон причетні посадові особи, які повинні піклуватися про здоров'я свого народу. Хотілося б, щоб правоохоронні органи або підтвердили, або спростували цю інформацію. Пояснюю, щоби мене правильно сприйняли, що повинні зробити в лікарні при контакті пацієнта з COVID з лікарем. Відправити лікаря і всіх медичних працівників, які контактували з цим лікарем, на 14-денну обсервацію.

У Німеччині, коли аналізували перші випадки COVID, було повідомлення, що при підтвердженні про інфікування COVID завідувача відділенням патології Тюбінгенського університету всіх завідувачів відділеннями піддали 14-денний обсервації, оскільки вони контактували з ним під час однієї з нарад.

Тепер окрема тема про тест-системи. Закуповувати потрібно не експрес-тест-системи, а тест-системи, які дійсно будуть спростовувати або підтверджувати інфікування коронавірусом. Дорого, але це правильний шлях. Збільшити обсяги тестувань. Не заспокоювати себе статистикою про три зафіксовані випадкаи і один із них летальний. Це оманлива статистика, реальність зовсім інша. Вірус тижнями поширюється непоміченим. Сьогодні у нас значно більше випадків інфікування, але ми знаємо лише про три. Згідно з математичними моделями, розробленими на основі аналізу поширення COVID, ми обґрунтовано можемо стверджувати, що кількість інфікованих перевищує 800 осіб.

Будьмо обережні з розробленими в Україні тест-системами, тому що в США є досвід, що одні з розроблених і таких, що використовувалися, тест-систем не працюють. А тепер про кількість тестів, які провели в різних країнах станом на 3 березня 2020 року: Південна Корея – 10 9591, підтверджено COVID –у 4,4% випадків, Італія – 23 345, підтверджено COVID – 8,7%. А в Україні за станом на 14 березня, за винятком Санжар, виконано аналізів за допомогою тест-систем, підкреслюю – не експрес-тест-системами, менше 100.

З приводу апаратів штучної вентиляції легенів викликає здивування рішення "в разі потреби буде виділено 500 млн грн на закупівлю медичного обладнання для інтенсивної терапії за прискореною процедурою". Той, хто вводить президента в оману, повинен вже понести відповідальність. Мої контакти з топ-менеджером ринку виробів медичного призначення в Німеччині про покупку апаратів штучної вентиляції легенів після його дзвінків німецьким виробникам підтвердили: апаратів для вільного продажу немає.

В Італії, оскільки не вистачає апаратів ШВЛ, профільною асоціацією анестезіологів розроблені рекомендації, кого підключати до ШВЛ, даючи шанс вижити, а кого ні. Уряди багатьох країн розмістили замовлення на виробництво тисяч апаратів ШВЛ. Наприклад, тільки США у одного з виробників розмістили замовлення на виробництва 2500 грн апаратів ШВЛ.

Зауважу, що далеко не всі моделі апаратів ШВЛ можна використовувати для надання допомоги хворим з COVID. Бажано мати апарати з інтелектуальними режимами, що дозволяють автоматично підлаштовуватися під індивідуальні потреби пацієнтів в залежності і з урахуванням особливостей легеневої механіки. А таких апаратів ШВЛ в Україні не більше 50.

Питання громадського транспорту. Ідеальне місце для поширення COVID. Рекомендована відстань у півтора метра недосяжна. Що ми можемо і повинні зробити? Зменшити навантаження на нього за рахунок розширення карантинних заходів – закриття закладів, ресторанів, кафе, барів, молів, магазинів. Обласні адміністрації на місцях повинні негайно вжити заходів, щоб офісні працівники перейшли на дистанційну роботу. У сусідній Польщі цю рекомендацію успішно втілюють уже впродовж тижня.

Сьогодні вже очевидно, що самостійно ми не зможемо впоратися з протидією коронавірусу. Поки не пізно, потрібно звернутися за допомогою до уряду Китаю і Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Необхідно створити новий дієвий штаб або значно посилити існуючий при Кабінеті міністрів України, який буде в щоденному режимі аналізувати не тільки ситуацію в країні, але і заходи, які застосовуються в інших країнах і дають позитивні результати, а також готувати нормативні документи, які будуть швидко приймати і реалізовувати на місцях. Штаб із залученням нових людей, тому що колишні зі своїм завданням не впоралися.

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