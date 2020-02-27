Королевську зі скандалом вигнали зі Львова через Росію

Під час виїзного засідання комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів у Львові трапився скандал з народною депутаткою від ОПЗЖ Наталією Королевською. Вона відмовилася відповідати на питання, чи є Росія країною-агресоркою.

Після цього активісти зажадали, щоб політикиня покинула засідання і почали скандувати "Геть зі Львова!", "Ганьба!", а також закликали не брати участь в засіданні людей, які вважають себе патріотами. Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у Facebook один з очевидців конфлікту, волонтер Ігор Стефанюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Наталія Королевська Скріншот відео

У підсумку засідання у Львівській ОДА було зірвано. Королевська так і не озвучила фразу, яку від неї чекали, хоча визнала, що тимчасово окуповані Крим і Донбас – це Україна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні Королевську обсипали борошном під будівлею Донецького окружного суду. Там проходило засідання у справі фальсифікацій на 52-му виборчому окрузі. До неї підійшла місцева мешканка і пошкодувала нардепку, заявивши, що "на жінку підняло руку бандерйо, яке приїхало".

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