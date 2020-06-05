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5 червня • оновлено в 23:02
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Королевська влаштувала перепалку з Резніковим в студії Шустера

1.1т
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Народний депутат від ОПЗЖ Наталія Королевська влаштувала словесну перепалку з віце-прем'єром, міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим.

Гаряча суперечка стався в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" увечері в п'ятницю, 5 червня, коли вони обговорювали проблеми жителів Донбасу.

Королевська дорікала владі в тому, що "потрібно починати діяти", називаючи їхні методи малоефективними. "Або ми побачимо реальні справи, або будемо далі слухати байки і обман", – заявила нардеп.

Резніков же парирував, зазначивши, що вона і є носієм влади. "Влада належить народу. Народ вибирає своїх народних депутатів... Дивно, коли представник Верховної Ради звертається до когось, народний депутат і є владою", – зазначив віце-прем'єр.

У відповідь Королевська дорікнула Резнікову в тому, що за шість років влада не відновила житло потерпілих від війни громадян.

"Ми готові вам дати всі законодавчі акти і показати всі помилки уряду, які створюють бар'єри... Дати програму, як соціально реінтегрувати, підтримати людей..." – сказала вона.

Резніков же запропонував Королевській приєднатися до спільної роботи. "Запрошую у вівторок до себе в гості з вашим пакетом законодавчих актів, поспілкуємося... Коли будете готові, приїжджайте", – відповів він.

Королевська ж заявила, що в цей день буде у від'їзді, додавши, що може прийти на зустріч в інший день.

Резніков і Королевська

Резніков і Королевська

Як писав OBOZREVATEL, раніше віце-прем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков закликав підписантів Будапештського меморандуму допомогти Україні в боротьбі проти Росії.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Олексій Резніков Наталія Королевська Савік Шустер
Місце
Україна
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