Королевська пояснила, навіщо її "19-річна дитина" йде в депутати

Народна депутатка від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Наталія Королевська заявила, що молодість не завадить її 19-річному сину почати політичну кар'єру.

Про політичні амбіції своєї дитини Королевська розповіла в коментарі Радіо Свобода. Її син Ростислав Солод балотується в депутати міськради Краматорська.

"Дитині – 19 років (рівно стільки років я в політиці), і в принципі все його життя проходила в політичному середовищі", – зазначила Королевська.

Вона розповіла, що з початком пандемії коронавірусу разом з сином багато їздила з гуманітарними місіями по країні.

"І коли він занурився в це життя вже не з боку, не очима мами, а своїми власними, коли у нього така ініціатива (балотуватися – ред.) виникла, то була моє умова:"Якщо ти хочеш йти в політику і якось хочеш себе проявляти, то йди, будь ласка, на Донбас: ти там народився, ти там виріс", – розповіла Королевська.

Політикиня пояснила, що якщо люди довірять синові бути депутатом міськради на Донбасі, то вона не зможе бути проти цього.

Королевська зазначила, що відсутність закінченої вищої освіти і досвіду не є перешкодою початку політичної кар'єри.

"Я думаю, що точно краще розпочинати з самих низів на політичних сходах, ніж потім в 20 років ставати депутатом Верховної Ради, як наобирали тут зелені, яка до цього не мала ні досвіду, ні якогось місця роботи", – сказала вона.

І додала, що політична діяльність не завадить синові здобувати вищу освіту, оскільки сучасні діти цифровізовані і вміють оптимізувати свій час.

"А не впорається, значить, буде відповідати за це", – сказала Королевська.

Також вона уточнила, що не реагує на критику щодо участі сина у виборах, оскільки "давно не читає фейсбук", але "у кожного є право на свою думку".

Як повідомляв OBOZREVATEL, син народних депутатів України від ОПЗЖ Наталії Королевської та Юрія Солода, Ростислав Солод, офіційно висунутий кандидатом в депутати міськради Краматорська.